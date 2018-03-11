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اقتصاد وأسواق
وزير الصناعة: 501 مصنع جديد سيبدأ العمل بها الشهر المقبل
الأحد 11 مارس 2018 10:09 م
طارق قابيل
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طارق قابيل
أحمد صبرى
قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الوازرة منحت تراخيص عمل لـ501 مصنع جديد فى عدة مناطق بالجمهورية، على أن تبدأ فى التشييد والعمل خلال الشهر المقبل، وذلك فى خطة الوزارة دفع عجلة الاقتصاد والاستثمار.
وأضاف فى لقاء له مع برنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة إلى أن هناك 4400 مصنع آخر في مرحلة ترفيق أراض لها والترخيص، على أن تبدأ عملها مارس 2019 بجانب تسهيل إجراءات تأسيس الشركات.
وأكد قابيل أن الوزارة تعمل على مساعدة الصناعات الصغيرة فى المناطق العشوائية، وذلك من خلال نقلهم لمجمعات متخصصة مثل مدينة الروبيكي، والتى سيتم التوسع فيها لاحقا.
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