ضبط محاولة تصدير وهمى لكمية من الدخان المعسل

جمارك دمياط

كتبت مها أبوودن



تمكنت الإدارة المركزية لجمارك دمياط برئاسة السيد نجم من ضبط محاولة تلاعب وتصدير وهمى لكمية كبيرة من الدخان المعسل بالمخالفة للقانون.



وضبط بناء على إخبارية سرية من الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشرقية والإدارة المركزية لجمارك دمياط وهيئة الرقابة الإدارية وقسم البحث الجنائي بميناء دمياط بمحاولة شركة أ . ص بمحاولة إدخال مشمول البوليصة رقم ELY008660 برسم الترانزيت غير المباشر بعدد 3 حاويات مقاس 40 قدم أرقام FSCU9139378 – CRSU9004750 – BMCU0072068 سبق تصديرها إلى ليبيا من جمرك الصادر بدمياط، كما تم استرداد الضرائب والرسوم الجمركية عقب تمام التصدير الوهمى، حيث تم تشكيل لجنة مشتركة للكشف والمعاينة.



وتم مراجعة أرقام الحاويات والسيول الملاحية المضروبة عليها وحصر الطرود والمراقيم فتبين أن مشمول البوليصة أعلاه قد سبق تصديره إلى ليبيا بالبيان الجمركي رقم 13501 لعام 2017 صادر جمرك بدمياط بنفس الصنف والعبوات والوزن ومرقوم عيها اسم الشركة وصنع فى مصر وبعدد الطرود 3855 طرد وداخل نفس الحاويات ومضروب عليها نفس السيول الموضوعة عليها عند التصدير من مصر.



وسحبت عينة من المشمول وإرسالها مع العينة السابق سحبها عند التصدير والمحتجزة بجمرك الصادر بدمياط فتبين تطابق العينتين من حيث (الشكل الظاهرى واللون والملمس).



وبمخاطبة مصلحة الضرائب والإدارة المركزية للإعفاءات والنظم الخاصة عن رد الضرائب والرسوم أفاد كتاب مصلحة الضرائب قيمة مضافة بالمنصورة باسترداد صاحب الشأن مبلغ مليون و463 ألفا و53 جنيها، كما ورد كتاب الإدارة المركزية للإعفاءات والنظم الخاصة الذى يفيد بأن المستورد قام باسترداد الضرائب والرسوم الجمركية السابق تحصيلها على مشمول البيان الجمركى الصادر المذكور عاليه بمبلغ 337 ألفا و779 جنيها.



وتبين أن المصدر قد قام إسترداد ضرائب ورسوم جمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بالغش والتدليس والتلاعب رغم علمه بإرتجاع المشمول ووصوله لميناء دمياط كما أنه تلاعب أيضا فى نسبة الخلط التى تم أسترداد الضرائب والرسوم الجمركية على أساسها بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته.



وتبلغ التعويضات المستحقة 3 ملايين و601 ألف و 664 جنيها.