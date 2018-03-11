هبوط 5 بورصات بقيادة الدوحة ومكاسب للسعودية ودبى

البورصات العربية

خالد بدر الدين



هبطت مؤشرات 5 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الأحد بقيادة الدوحة ومصر صعدت 4 مؤشرات تصدرتها السعودية ودبى بينما لم يطرأ تغيير يذكر على مؤشر بورصة بيروت اللبنانية ليستقر عند حوالى 1166 نقطة.



وذكرت وكالة بلومبرج إن مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية قفز بحوالى 1.8 % ليتجاوز 7969 نقطة في أكبر ارتفاع يومى منذ يونيو الماضي ليسجل أعلى إغلاق منذ نوفمبر 2015 وقفزت أسعار أسهم بنك الرياض 3.5 % و وقفزت أيضا أسعار أسهم شركة الوطنية للبتروكيماويات 9.9 % .



وتقدم مؤشر سوق مال دبى العام بحوالى 1 % ليسجل حوالى 3187 نقطة مع ارتفاع سعر سهم بنك الإمارات دبي الوطني 13.6 % ومؤشر سوق مال أبو ظبى العام بنسبة أقل بلغت 0.14 % ليزداد إلى حوالى 4534 نقطة وكسبت أسعار أسهم شركة دانة غاز 2.7 % .



وكسب مؤشر بورصة تونس حوالى 0.2 % ليصل إلى أكثر من 6809 نقطة بينما هبط المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بحوالى 0.5 % ليسجل حوالى 16391 نقطة.



وتصدر مؤشر بورصة الدوحة خسائر بورصات الخليج بانخفاضه بحوالى 0.7 % ليصل إلى 8252 نقطة بقيادة سهم بنك الدوحة الذى هوى بحوالى 4.9 % لينخفض بوتيرة حادة لليوم الثاني على التوالي بعد انقضاء الحق في توزيعات أرباح.



وتراجع أيضا مؤشر بورصة مسقط بحوالى 0.5 % ليرتد إلى حوالى 4906 نقطة ومؤشر بورصة الكويت بأكثر من 0.23 % لينزل إلى حوالى 6762 نقطة ومؤشر بورصة البحرين بنسبة طفيفة بلغت 0.17 % ليستقر عند حوالى 1368 نقطة.