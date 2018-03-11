إسماعيل يبحث مستجدات تنمية مجرى العيون ومدينة الجلود

شريف اسماعيل يترأس اجتماع مدينة الجلود وتنمية مجرى العيون

المال- خاص



ترأس المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذى لتنمية منطقة سور مجرى العيون، وكذا مشروع مدينة الجلود بالروبيكى، وذلك بحضور وزير التجارة والصناعة، ومحافظ القاهرة، وممثلى عدد من الجهات المعنية.



وفى بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على اهتمام الدولة بصناعة الجلود والعمل على تقديم مختلف أوجه الدعم لتطويرها والارتقاء بها، بما يسهم فى زيادة الطاقة الانتاجية لها ونمو حجم صادراتها إلى الخارج، وأوضح رئيس الوزراء أن إنشاء مدنية متخصصة تراعى كافة الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية والفنية .



وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من تسكين المرحلة الاولى لمدينة الجلود بالروبيكى بالكامل، وأن عددا كبيرا من منشآتها تعمل بالفعل، وهو ما يمثل نسبة حوالى 90% من إجمالى الطاقة الانتاجية لمدابغ منطقة سور مجرى العيون، واشارت التقارير الواردة حول حجم الصادرات من الجلود إلى ارتفاع نسبتها خلال الفترة القصيرة الماضية مقارنة بما سبق.



من ناحية أخرى، استعرض الاجتماع الموقف الخاص بإخلاء وهدم المدابغ القديمة بمنطقة سور مجرى العيون



وفى هذا الصدد وجه رئيس الوزراء بالاسراع فى تنفيذ الاجراءات الخاصة بعمليات الاخلاء، والبدء فى تنفيذ الرؤى والمقترحات الخاصة بتنمية المنطقة وتطويرها لجعلها منطقة تراثية وثقافية وسياحية وترفيهية ذات استدامة بيئية ومالية تحافظ على تاريخ المنطقة.



كما وجه رئيس الوزراء بتولى وزارة الاسكان ممثله فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تنفيذ كافة عناصر مشروع تنمية وتطوير واعادة تأهيل منطقة سور مجرى العيون بالتنسيق مع الجهات المعنية على أن تبدأ فوراً فى تنفيذ المخططات المتعلقة بذلك والتى تشمل المقترحات الخاصة باعادة تأهيل سور مجرى العيون، وإيجاد نقاط جذب تكون ملائمة ومتجانسة مع باقى محاور التنمية واستغلال كافة العناصر المتواجدة بمحيط المنطقة سواء السياحية منها أو الثقافية أو الطبية أوالتجارية أوالترفيهية.

