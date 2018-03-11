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اتصالات وتكنولوجيا
صعيد مصر أبرز محاور خطة التوسع المحلي لشركة أوبو
الأحد 11 مارس 2018 06:57 م
آندى شى
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آندى شى
محمد فتحى
قال آندى شى، مدير العلامة التجارية لأفريقيا والشرق الأوسط بشركة "أوبو"، إن الخطط التوسعية لشركته بالسوق المصرية خلال عام 2018، سوف ترتكز على ثلاثة محاور، الأول هو التركيز على صعيد مصر والتوسع فيه، لاسيما أنهم لا يتواجدون بهذه السوق بشكل كبير وبالتالى ستكون له الأولوية.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الشركة، اليوم، للإعلان عن افتتاح مركزها التسويقى الإقليمى بمصر، أن المحور الثانى فيتمثل فى التوسع مع المتاجر وسلاسل المحال التجارية، لتكوين شراكات مع عدد كبير منها فيما يتعلق بالتوزيع، أما المحور الثالث، فسيرتكز على إنشاء المتاجر الخاصة بالشركة نفسها.
وحول ما إذا كانت الشركة تخطط لتأسيس مصنعا لهواتفها الذكية بمصر مستقبلا، قال إن شركته لا تنوى ذلك خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن كلما تضاعف حجم أعمال الشركة فى مصر والمنطقة كلما زادت خطط التوسع فى السوق المصرية.
وفيما يتعلق باستراتيجية الشركة فيما يخص المسئولية المجتمعية فى مصر، قال إن الشركة موجودة فى مصر منذ فترة لا تزيد عن ثلاث سنوات، وبالتالى فإن استراتيجيتها بشأن المسئولية المجتمعية تتركز على تعيين موظفين مصريين بدلا من استقطاب عمالة من الصين.
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