OPPO تعلن عن خطتها التسويقية أثناء المونديال خلال أيام

آندى شى

محمد فتحى



قال آندى شى، مدير العلامة التجارية لأفريقيا والشرق الأوسط بشركة "أوبو"، إن الاستراتيجية التسويقية لشركته تعتمد على مخاطبة شريحة الشباب، لافتا إلى أنها تسير فى اتجاهين هما الرياضة وعالم الأزياء.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الشركة، اليوم، للإعلان عن افتتاح مركزها التسويقى الإقليمى بمصر، والذى يخدم الشرق الأوسط و افريقيا، ضمن خطة الشركة التوسعية فى مصر و المنطقة.



وأشار إلى أن أوبو ركزت خلال العامين الماضيين على الأحداث الرياضية الكبرى، عالميا من خلال رعاية نادى برشلونة الإسبانى، ومحليا برعاية الدورى المصرى، وفى المقابل، بالإضافة إلى استراتيجيتها فى عالم الأزياء.



وفيما يتعلقق بخططها التسويقية الخاصة ببطولة كأس العالم 2018، التى ستقام فى روسيا هذا العام ويشارك بها المنتخب المصرى لكرة القدم، أكد وجود خطط تسويقية قوية سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القادمة، موضحا أن أوبو دعملت المنتخب المصرى منذ أول التصفيات برعايتها للمنتخب خلال تلك الفترة، وأن هناك خطة لاستكمال هذا الدور.





