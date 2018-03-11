رقم مميز لتشيك حارس أرسنال يكسر عقدة لازمته 7 سنوات

علي المصري



أصبح التشيكي ‏بيتر تشيك حارس مرمي نادي أرسنال اﻹنجليزي، أول حارس في تاريخ البريميرليج، يصل للمباراة رقم 200 بشباك نظيفة، بعدما قاد المدفعجية للفوز علي واتفورد بملعب اﻹمارات، بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وكسر تشيك، عقدة لازمته طويلا خلال مباراة فريقه أمام واتفورد، مساء اليوم الأحد، بعدما تصدى لركلة جزاء سددها تيروي ديني، ليحافظ على تقدم الجانرز بثنائية سجلها شكودران موستافي وبيير إيمريك أوباميانج، قبل أن يضيف هنريك مخيتريان الهدف الثالث.



وتصدي تشيك لركلة جزاء هي الأولى له بقميص أرسنال من إجمالي 16 ركلة جزاء واجهها بقميص الفريق اللندني، وللمرة الأولى في الدوري الإنجليزي بعد غياب دام 7 سنوات، حيث كانت آخر ركلة جزاء تصدى لها الحارس التشيكي المخضرم يعود إلى مباراة فريقه السابق تشيلسي ضد فولهام في فبراير 2011.