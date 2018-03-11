المصرية للنشا: إرجاء توزيع الأرباح على المساهمين

شركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز

رجب عزالدين



وافق مجلس إدارة شركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز بجلسته المنعقدة أمس السبت على إرجاء توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية 2017 للحفاظ على المستويات الآمنة للتدفقات النقدية للشركة.



وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن المجلس وافق على توزيع 3.1 مليون جنيه على العاملين بنسبة أجورهم السنوية بما يعادل حصة العاملين فى أرباح السنة المالية 2017 على أن يقتطع عند اقرار توزيعات الأرباح لهذا العام من الجمعية العامية العادية القادمة.



وأظهرت القوائم المالية غير المجمعة للشركة ارتفاع صافى أرباح الشركة بنسبة 21% خلال 2017 لستجل 3.44 مليون جنيه مقابل صافى ربح قدره 27.6 مليون جنيه خلال 2016.



وارتفعت مبيعات الشركة إلى 965.5 مليون جنيه خلال 2017 مقارنة بنحو 642 مليون جنيه في 2016.



