الغضبان يلتقي 98 بورسعيدا يعملون بحقل ظهر

الغضبان يلتقى 98 عاملا بورسعيدا التحقوا بحقل ظهر



أمانى عزازي



عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا، اليوم الأحد، مع ٩٨ شاب من أبناء بورسعيد المقبولين للعمل بالمهن الفنية بحقل ظهر، بنظام التعاقد المباشر بين الشركة والعاملين.



وتشمل التخصصات المطلوبة "كهربائي أجهزة وتركيبات ، عامل شداد وسقالات ، عامل مساعد براد مواسير ، لحام كهرباء ، نجار مسلح " لاستكمال مراحل العمل بالحقل .



فيما ينتظر الألف المهندسين الشباب قبولهم للعمل بالشركة خلال الفترة القادمة .ضمن مبادرة أطلقها المحافظ لتشغيل شباب بورسعيد بالمشروعات القومية



وطالب المحافظ الشباب، خلال الاجتماع، بانتهاز فرصة عملهم بأحد المشروعات القومية العملاقة في إثبات ذاتهم.



وأكد ثقته الكبيرة في أبناء وشباب بورسعيد في إثبات جدراتهم بالعمل بالمشروعات المختلفة.



وأوضح محافظ بورسعيد أن شباب المحافظة يقودون قاطرة الصناعة بالمدينة بعد نجاحهم في تشغيل 58 مصنع تم تخصيصها لهم، وأصبحت منتجاتهم تغزوا الأسواق المحلية، كذلك بدأ عدد منهم في التصدير للخارج، بالإضافة إلى نجاح الشباب في تطوير الشاطئ وإعادة الحياة إليه