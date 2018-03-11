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سيـــاســة
حبس 4 من أولتراس أهلاوى 15 يوما
الأحد 11 مارس 2018 04:12 م
أولتراس
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أولتراس
نجوى عبد العزيز
قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس 4 عناصر من أولتراس أهلاوى 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم فى أحداث الشغب التى وقعت أثناء مباراة الأهلى ونادى مونانا الجابونى باستاد القاهرة الثلاثاء الماضى.
وجهت النيابة لهم اتهامات ينفها الأولتراس باستعراض القوة وإثارة الشغب وإحداث العنف والإتلاف العمد وحيازة مواد في حكم المفرقعات والإتلاف العمدي للممتلكات العامة وحيازة أسلحة بيضاء
وألقت أجهزة الأمن القبض عليهم عقب انتهاء المباراة، حيث دخل عدد من الألتراس إلى الاستاد لحضور مباراة الأهلى مع مونانا الجابونى فى الدور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا، بالمخالفة للأعداد التى حددتها الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة القدم
كان النائب العام المستشار نبيل صادق كليف نيابة أمن الدولة، بالتحقيق فى أحداث شغب مباراة الأهلى ومونانا الجابونى باستاد القاهرة يوم الثلاثاء الموافق 6 مارس
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