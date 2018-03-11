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بورصة وشركات
الأداء المتباين يسيطر على البورصة حتى ختام تعاملات الأحد
الأحد 11 مارس 2018 04:11 م
البورصة المصرية
أخر الأخبار
البورصة المصرية
رجب عزالدين
سيطر الأداء المتباين لمؤشرات البورصة المصرية على جلسة اليوم الأحد وحتى ختامها حيث هبط ثلاث مؤشرات وصعد مؤشرين وسط اتجاه بيعى للمصريين والأجانب.
وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.49% عند مستوى 16391 نقطة،بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.05% عند مستوى 894 نقطة.
بينما هبط المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 1.16% عند مستوى 2217 نقطة. وصعد مؤشر «EGX50» بنسبة 0.42% عند مستوى 2781نقطة، بينما صعد نظيره العشرينى بنسبة 0.30% عند مستوى 16195نقطة.
وبلغت قيمة التداولات 1.3 مليار جنيه تقريبا على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 24.8 مليون جنيه و24.7 مليون جنيه و2.8 مليون جنيه على التوالى.
بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية و العربية والأجنبية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 14.2مليون جنيه و37.9 مليون جنيه و216 ألف جنيه على التوالى.
وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة،حيث صعد 88 سهم من إجمالى 183 سهما متداولا،بينما هبط 58 وبقى 37 دون تغير.
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