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استثمار
بورسعيد تطرح إنشاء ٥ مدارس جديدة على القطاع الخاص
الأحد 11 مارس 2018 03:56 م
الغضبان 2
أخر الأخبار
الغضبان 2
أمانى العزازى
عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا، اليوم الأحد، مع عدد من مسئولي المدارس الخاصة وقيادات التربية والتعليم والابنية التعليمية ورجال الأعمال، والسكرتير العام المحافظة المهندس كامل أبو زهرة، وذلك لبحث مشاركة القطاع الخاص بالشراكة مع القطاع الحكومي في إقامة عدد من المدارس، وذلك ضمن المشروع القومي للمدارس.
وأكد المحافظ، خلال الاجتماع، علي أن الهدف من المشروع هو تخفيض كثافة الفصول الدراسية عن طريق منح المستثمر قطع أراضي ليقوم بالبناء عليها في أسرع وقت ممكن، بجانب قيامه بتشغيل المدرسة لمدة تصل إلي 30 عام، وتئول ملكيتها بالكامل بعد ذلك إلي المحافظة.
وأعلن محافظ بورسعيد عن أنه سيتم البدء في إقامة خمس مدارس بأحياء الجنوب والمناخ وبورفؤاد، لافتا إلى أن هناك عدد من المدارس سوف تدخل الخدمة بداية من العام الدراسي الجديد، لتكون إضافة قوية إلي المنظومة التعليمية بالمحافظة.
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