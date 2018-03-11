هل تشهد الجولة 29 حصول الأهلي على النجمة الرابعة؟

الأهلي يبحث عن النجمة الرابعة

على المصرى:



يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع مضيفه إنبي، في السابعة من مساء اليوم الأحد، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من مسابقة الدوري المصرى الممتاز، ويدخل أبناء القلعة الحمراء، اللقاء ورصيده 72 نقطة على قمة جدول الدوري، فيما يحتل الفريق البترولى المركز الخامس برصيد 40 نقطة.



يتفوق الأهلي على إنبي في تاريخ مواجهات الفريقين في بطولة الدوري الممتاز، حيث سبق أن التقى الفريقان في 30 مباراة، تمكن النادي الأهلي من تحقيق الفوز في 19 مباراة، وحقق إنبي الفوز في 4 مباريات، وكان التعادل حاضرا في 7مباريات.



ويحتاج الأهلي إلى أربع نقاط فقط ليصل لنجمة الرابعة ويتوج رسميًا بالدوري للمرة الـ40، بعيدًا عن نتائج الآخرين، حيث يتبقى للفريق سبع مباريات بالمسابقة، ويتبقى للزمالك "51 نقطة" نفس العدد من اللقاءات، وفي حال فوز أبناء القلعة البيضاء، بجميع المباريات المقبلة بالدوري سيصل رصيده إلى 72 نقطة.



أما الإسماعيلي فيتبقى له سبع مباريات، وفي حالة فوزه في جميع المباريات المقبلة، سيصل إجمالي رصيده إلى 74 نقطة، فيما يتبقى للمصري تسع مباريات، وفي حالة فوزه في جميع مبارياته المقبلة سيصل للنقطة 75، وبالتالي تعتبر النقطة الـ76 هي نقطة التتويج الرسمية للأهلي بالنجمة الرابعة في تاريخه.

