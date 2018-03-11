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استثمار
مؤسسة التمويل الدولية تدعم مستثمرين بالدقهلية
الأحد 11 مارس 2018 03:31 م
مؤسسة التمويل الدولية
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مؤسسة التمويل الدولية
المال خاص
تقدم مؤسسة التمويل الدولية، عضو في مجموعة البنك الدولي، خدماتها الاستشارية لإحدى المؤسسات الرائدة في مجال التمويل متناهي الصغر في مصر بهدف زيادة القروض التي تمنحها هذه المؤسسة إلى المواطنين ذوي الدخل المنخفض.
ويشكل هذا المشروع جزءًا من جهود مؤسسة التمويل الدولية التي تهدف إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر التي تُعد عنصرًا أساسيًا في اقتصاد البلاد.
وسيساعد المشروع "جمعية رجال الأعمال والمستثمرين لتنمية المجتمع المحلى بالدقهلية" في تعزيز نطاق عمليات الإقراض وتلبية احتياجات المقترضين الذين يرغبون في الحصول على قروض أكبر، بالإضافة إلى تحسين أداء الجمعية في بعض المجالات مثل إدارة المخاطر والتخطيط الاستراتيجي للأعمال.
ومن المتوقع أن يدعم ذلك توسّع الجمعية على مستوى الجمهورية وتسهيل وصول الخدمات المالية الرئيسية إلى الفئات التي تواجه صعوبة في إنشاء المشاريع أوتطويرها.
وقال
وليد لبادي، مدير مؤسسة التمويل الدولية في مصر وليبيا واليمن، إنّ "التمويل الأصغر يشكل أداة أساسية في مكافحة الفقر. وأن دعم تنمية قطاع التمويل الأصغر، سيساعد في توجيه المزيد من رؤوس الأموال نحو هذه الصناعة ودعم مؤسسات التمويل العاملة به و توسيع نطاق عملها وتوفير القروض الضرورية لمن يحتاجها من المواطنين".
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