إنبى والأهلى يقصان شريط الأسبوع 29 للدورى

مران النادي الأهلي

على المصرى:



تنطلق فى السابعة من مساء اليوم الأحد، على ملعب بتروسبورت، لقاءات الجولة التاسعة والعشرون من الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، بلقاء إنبى مع ضيفه الأهلى، وتقام لقاءات تلك الجولة على مدار خمسة أيام، حيث تختتم يوم الخميس المقبل.



وسيلعب المصرى مع الإنتاج الحربى، فى السابعة من مساء غدا الاثنين، على ملعب الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية، ويلتقى طلائع الجيش مع مصر المقاصة، فى الخامسة والنصف من مساء الثلاثاء المقبل، على ستاد الدفاع الجوى.



وتقام يوم الأربعاء، ثلاثة لقاءات، حيث يلتقى طنطا مع الأسيوطى سبورت، فى الثالثة عصرا، على ستاد طنطا، ويستضيف وادى دجلة نظيره الاتحاد السكندرى، فى الخامسة والنصف، على ستاد الدفاع الجوى، ويحل الرجاء ضيفا على الزمالك، فى الثامنة مساءا، بستاد القاهرة الدولى.



وتختتم تلك الجولة، يوم الخميس، بثلاثة لقاءات أيضا، حيث يحل الإسماعيلى ضيفا ثقيلا على بتروجيت، فى الثالثة عصرا، على ستاد السويس الجديد، ويستضيف سموحة نظيره المقاولون العرب، فى الخامسة والنصف مساءا، على ستاد الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية، ويلتقى الداخلية مع النصر، فى الثامنة مساءا، على ستاد كلية الشرطة بالعباسية.