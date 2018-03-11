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سيـــاســة
لجنة حكومية لوضع تصور متكامل لمشروع تطوير مدينة رشيد
الأحد 11 مارس 2018 03:18 م
شريف إسماعيل صورة جديدة
أخر الأخبار
شريف إسماعيل صورة جديدة
المال ـ خاص:
أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل لجنة وزارية برئاسته تتولى وضع تصور متكامل لمشروع تطوير مدينة رشيد بما في ذلك المدينة القديمة والمنطقة الأثرية، ورسم سياسات التنمية في المدينة وفق رؤية مستقبلية تتحدد ملامحها استنادا إلى المستهدف من عملية التطوير ومتطلبات التنمية وإقتصادياتها في ضوء دراسات الجدوى الاقتصادية والدراسات الفنية، واقتراح مصادر توفير الاعتمادات المالية اللازمة للتطوير.
ونص القرار على أن تضم اللجنة في عضويتها السادة وزراء الأوقاف، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبيئة، والمالية، والآثار، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والتنمية المحلية، والثقافة، والسياحة، ومحافظ البحيرة، ورئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، ومدير المركز الوطنى لتخطيط إستخدامات أراضى الدولة، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة والمتخصصين لمعاونتها فى القيام بالمهام المسندة إليها.
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