إحالة مشروع قانون المرور إلى النواب

مجلس النواب

المال - خاص



أحالت الحكومة إلى مجلس النواب، اليوم الأحد، مشروع قانون بإصدار قانون المرور.



كما أعلنت الحكومة عن إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2015، في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.