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طاقة
الوزراء يبحث مع مسئولي تويوتا إنشاء مجمع للبتروكيماويات بالسويس
الأحد 11 مارس 2018 03:10 م
مجلس الوزراء
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الوزراء يوافق على تعديل المخطط التفصيلي لتاج سيتي
مجلس الوزراء
المال - خاص
التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، ممثلي شركة تويوتا تسوشو اليابانية، بحضور وزيري الكهرباء والبترول، والسفير الياباني لدى القاهرة.
ورحب رئيس مجلس الوزراء بممثلي الشركة، مؤكداً تقدير مصر للتعاون القائم مع الشركة في عدد من المشروعات الهامة، لاسيما في مجال الطاقة المتجددة والبتروكيماويات، معرباً عن التطلع للمزيد من التعاون وضخ استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة.
وتناول اللقاء بحث التعاون القائم مع الشركة، وأبدى ممثلو الشركة اهتمامهم بالسوق المصرية، وأشاروا إلى الاتفاق الذي تم إبرامه مؤخراً لإنشاء مزرعة رياح بخليج السويس، لتوليد الطاقة الكهربائية من الرياح تصل قدرتها إلى 250 ميجاوات، والذي تشارك فيه الشركة ضمن تحالف من ثلاث شركات، مؤكدين التطلع لتوسيع دائرة نشاطها بمصر خلال المرحلة المقبلة، وناقش الاجتماع بعض المقترحات التي تقدمت بها الشركة في هذا الصدد.
وتناول اللقاء مشروع إنشاء مجمع للبتروكيماويات في السويس، ومناقشة الدراسة الفنية والمالية التي قدمتها الشركة للمشروع، أخذًا في الاعتبار كونه أحد المشروعات الكبيرة التي تستهدف زيادة انتاج البتروكيماويات في مصر، بهدف تطوير هذه الصناعة، وزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد لمواكبة الطلب الداخلي المتزايد.
مجلس الوزراء
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