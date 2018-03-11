بنك الاستثمار العربى يطلق برنامج تمويل رحلة المونديال

مونديال روسيا

سهير محمد



انضم بنك الاستثمار العربى إلى البنوك التى تقدم عروض لتمويل السفر إلى روسيا لحضور مباريات كأس العالم وتشجيع منتخب مصر ببرنامج تمويلى "روسيا قربت "، وتعاقد البنك مع شركة لامار للسياحة لتقديم التمويل.



ويقدم البنك نوعين من تمويل رحلات المونديال من خلال بطاقات الائتمان أو القرض الشخصى للموظفين سواء من خلال تحويل الراتب أو دون تحويله ولأصحاب المهن الحرة.



وتصل مدة التمويل الى 10 سنوات وبحد أقصى 350 الف جنيه وتختلف الفائدة حسب مدة التمويل أو الفئة.



يشترط البنك فى حالة تحويل المرتب أن يكون الحد الأدنى لصافى الدخل من 5000 جنيه إلى 6000 جنيه، وتصل الفائدة الى 20.5% للتمويل حتى 6 سنوات ومن أكثر من 6 الى 10 سنوات تصل الفائدة الى 22.5%.



أما بالنسبة لتمويل للموظف دون تحويل يشترط أن يكون الحد الأدنى لصافى الدخل 7000 جنيه ولأصحاب المهن الحرة يشترط الحد الأدنى لصافى الدخل 12000 جنيه.



وفى حالة التمويل الشخصى للموظفين دون تحويل الراتب أو لأصحاب المهن الحرة فيصل سعر الفائدة الى 21.5% حتى 6 سنوات واكثر من 6 الى 10 سنوات تصل الفائدة الى 23.5%.



كما يتيح البنك تقسيط مصاريف السفر ببطاقات الإئتمان لمدة تصل الى 12 شهرا بدون فوائد، وتتراوح قيمة التمويل من 2500 الى 125 الف جنيه حسب نوع البطاقة جولد أو كلاسيك أو بلاتينيوم.



ويقدم البنك لعملائه فرصة الفوز برحلة من 5 رحلات لتشجيع منتخب مصر فى روسيا لاكثر المستخدمين لبطاقات الائتمان فى الفتره من 6 مارس حتى 10 أبريل.