مقبرة خغ إم حات.. كتاب جديد لوزارة الآثار

دعاء محمود



أصدر مركز تسجيل الآثار بالوزارة كتاباً جديداً باللغة الإنجليزية عن مقبرة خع إم حات، والذى يحمل نفس العنوان.



وأوضح د. هشام الليثي مدير عام مركز تسجيل الآثار، أن الكتاب يضم العديد من المعلومات حول كيفية اكتشاف المقبرة وتخطيطها المعمارى، والوصف الأثرى لجميع المناظر والنقوش التى على جدرانها.



ويضم الكتاب ١١٢ صورة فوتوغرافية توضح تلك النقوش باللونين الأبيض والأسود وعدد ٣٩ لوحة فاكسميلى لنقوش المقبرة ( الرسومات الخطية).



وأضاف أن الكتاب يحتوى أيضا على عدد ١٥ سكويز (نسخة مطبوعة من الكرتون المبلل لجدران المقبرة) مهداة من معهد جريفيث بجامعة أكسفورد بإنجلترا.



وتحمل المقبرة رقم (٥٧) وتقع بمنطقة شيخ عبد القرنة بطيبة الغربية (البر الغربى بمدينة الأقصر).



وقد عاش صاحب المقبرة في عهد الملك “ أمنحتب الثالث” خلال الأسرة الثامنة عشر بالدولة الحديثة وكان يُدعى “ماحو” ويشغل منصب الكاتب الملكي، كما لقب بالعديد من الألقاب الشرفية منها “ الكاتب الملكي”، و”المشرف علي مخازن مصر العليا والسفلي”.



أما عن تخطيط المقبرة فأشار د. الليثي أنها تبدأ بسلم يؤدي إلي فناء مكشوف به مدخل المقبرة الذي يؤدي إلي صالة مستعرضة ثم ممر يؤدي إلي صالة طولية منها إلي مدخل يؤدي إلي حجرة داخلية في جدرانها ثلاث نيشات بها تماثيل للمتوفي وزوجته “تي”.



يذكر أن الوصف الأثري للكتاب قام به الأثري المرحوم محمد عبد اللطيف الطنبولي عام ١٩٦٨م، وقام بمراجعتة عالم الآثار شارلز كوينتز عام ١٩٧٠م، وتمت مراجعتة اللغوية بواسطة سنثيا شيخ الإسلام عام ٢٠١٦م، وقام المرحوم الدكتور عبد العزيز صادق بنقل الكتابات الهيروغليفية عام ١٩٦٨م، وراجعها المرحوم أحمد عبد الحميد يوسف. وقام بالرسومات الخطية منيرة دمرداش، وفريد مصطفي، وفؤاد عبد الحميد، وصبري السيد، ومحمد علي، ومحمد السباعي. وقام بعمل الرفع المعمارى والخرائط التوضيحة المهندس حسن العشيرى، وراجع الكتاب بالكامل د. كرستيان لوبلان عام ٢٠١٧م.