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اتصالات وتكنولوجيا
Vrapeutic تطلب الحصول على تمويل من جهة تابعة للأمم المتحدة
الأحد 11 مارس 2018 02:46 م
الأمم المتحدة
أخر الأخبار
الأمم المتحدة
محمود جمال
تقدمت شركة "vrapeutic" لحلول الرعاية الصحية عبر تكنولوجيا الواقع الافتراضي، بطلب للحصول على تمويل من إحدى الجهات التابعة للأمم المتحدة.
وقال أحمد القباني، مؤسس الشركة، إنها تعتبر أول شركة مصرية وعربية تطور محتوى علاجي باستخدام الواقع الافتراضي عبر ابتكار تطبيقات على أجهزة المحمول تساعد مرضى التوحد لاكتساب مهارات تمييز المشاعر والألوان.
جاء ذلك خلال عرض المشروع -اليوم الأحد- أمام لجنة تحكيم مشروع حاضنة "إبني" لرعاية المطورين، التابعة لجمعية اتصال في الإسكندرية.
ورأى أن مصر تفتقر إلى حلول تجارية لعلاج مرضى التوحد، رغم وجود أكثر من 90 مركزًا لذوي الاحتياجات الخاصة، لافتًا إلى أن شركته بحاجه لتمويل 50 ألف دولار لشراء معدات واستكمال المشروع.
وأضاف أن الشركة ستوقع اتفاقية شراكة غدًا مع أحد المستشفيات الحكومية المعروفة للعمل معها، مقدرًا حجم سوق تطبيقات الرعاية الصحية عالميًا عبر الواقع الافتراضي بـ7 مليارات دولار.
وأشار إلى استهداف الشركة تحقيق صافي ربح خلال العام الأول، بقيمة مليوني جنيه، كما جاءت ضمن قائمة أقوى 17 شركة ناشئة مؤثرة في مصر خلال العام الماضي.
الأمم المتحدة
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