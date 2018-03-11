خطة شركة القناة للكهرباء وخريطة تغيير الكابلات الهوائية لأرضية

محمد شاكر 555669

عمر سالم:



ناقش الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، اليوم مستوى الأداء وما تم إنجازه من تطوير بشركة القناة لتوزيع الكهرباء.



واستعرض المهندس محمد السيد تقريراً أوضح فيه الموقف التنفيذى والمستهدف لكل من الخطة الطموحة والخطة الاستثمارية ، وكذلك تحويل الخطوط الهوائية الجهد المتوسط إلى كابلات أرضية للأماكن الأكثر خطورة بالتنسيق مع المحافظات.



وحول الموقف التنفيذي لكل من الخطة الطموحة والخطة الاستثمارية أوضح المهندس محمد السيد رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء أنه تم إحلال وتجديد (6) موزعات، (268) محولات + أكشاك بالمحولات، (2415) عامود،

وحول شبكة الجهد المتوسط فقد تم تنفيذ عدد (286) كم من الخطوط الهوائية و(501) كم كابلات، (159) سكاكين، وحول شبكات الجهد المنخفض فقد تم الانتهاء من تنفيذ (6334) عامود، (2806) كم موصلات، (92) كم كابلات، و(127) لوحة جهد منخفض.



وعن الموقف التنفيذي لعمليات تحويل الخطوط الهوائية للجهد المتوسط إلى كابلات أرضية أضاف المهندس محمد السيد أنه تم الانتهاء من تحويل تلك الخطوط بكل من السويس بإجمالى عدد (6) خطوط ، جنوب سيناء (2) خط ، بورسعيد (8) خطوط بإجمالى أطوال للكابلات في الثلاثة محافظات تصل إلى حوالى (12777) متر.



وتم الانتهاء من تحويل (24) خط هوائى بالإسماعيلية بأطوال كابلات تصل إلى حوالى (12246) متر، ووسط الشرقية تم تحويل (16) خط بأطوال كابلات تصل إلى حوالى (5583) متر.



إضافة إلى (22) خط هوائى بشمال الشرقية بإجمالى أطوال (9291) متر ، (9) خطوط بجنوب الشرقية بإجمالى أطوال (2063) متر، وتم تحويل (5) خطوط بشمال سيناء بإجمالى أطوال تصل إلى حوالى (4475) متر، وبلغت نسبة التنفيذ لتحويل الخطوط الهوائية لكابلات أرضية بشركة القناة حوالى 85 %.



وأكد الدكتور شاكر خلال الإجتماع على ضرورة الاهتمام بجودة الخدمة المقدمة وجودة التنفيذ وكذلك جودة متابعة ما يتم تنفيذه للتأكد فى النهاية من وصول الخدمة فى أفضل صورها . وشدد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة مراعاة الدقة وكذلك سرعة التنفيذ وضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المعدة لتلك الخطة.



والاهتمام الكبير الذى توليه الدولة لتنفيذ خطط تدعيم شبكات التوزيع على مستوى الجمهورية حيث أنها تبين حسن العلاقة بين المستهلك والحكومة ممثلة فى وزارة الكهرباء والشركة القابضة وشركاتها التابعة،

كما تم أيضاً مناقشة جهود الشركات لزيادة معدلات التحصيل والضبطية القضائية للقضاء على سرقات التيار بالإضافة إلى تحسين معدلات الفقد.



وجدير بالذكر أن نطاق عمل شركة القناة يمتد إلى عدد من المحافظات تتضمن الشرقية السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، البحر الأحمر، جنوب سيناء، وشمال سيناء، وقطاع العاشر من رمضان.



وتأتى مثل تلك اللقاءات في إطار جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لرفع مستوى الأداء والحفاظ على أرواح المواطنين والقضاء على أية مخاطر تهدد أرواحهم وحرصاً من الوزارة على رفع مستوى الخدمة المقدمة للجمهور فضلاً عن تأمين التغذية الكهربائية لكافة القطاعات.