محمد عمران

أحمد الدسوقى ومنى عبد البارى



قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المشروعات الصغيرة تساهم بنحو 70% من حجم الناتج المحلى الإجمالى، كما أنها تقلل من معدلات البطالة وتزيد حجم التوظيف.



وأكد "عمران" أن السجل الالكترونى للضمانات المنقولة سيساهم بشكل كبير فى زيادة حجم التمويلات الممنوحة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر خلال الفترة المقبلة.



جاء ذلك خلال مؤتمر عقدته الهيئة اليوم للإعلان عن بدء التشغيل الفعلي للسجل الإلكتروني للضمانات المنقولة.



ولفت الى أن الهيئة ستعقد عددا من الندوات وورش العمل للعاملين فى المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للتعريف بالسجل الإلكترونى للسجلات المنقولة.