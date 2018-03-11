Star labs تتعاقد مع حليب المصريين على إدارة بياناتها إلكترونيًا‎

حليب

محمود جمال



تعاقدت شركة star labs للأنظمة المتكاملة مع شركة حليب المصريين فى المنطقة الصناعية بمدينة ٦ أكتوبر على توريد نظام إلكتروني لإدارة البيانات.



وقال محمد درويش مؤسس الشركة، إن النظام عباره عن مجموعه من اجهزه الحساسات الالكترونيه يتم تركيبها على خطوط الانتاج لرفع كفاءة العمليه الانتاجيه والاستفاده من البيانات المتاحه في ميكنة اعمال الشركات.



واوضح درويش أن الشركه لديها ٤ انظمه الكترونيه يصل سعر الواحد إلى ٦٠ الف جنيه وتعتزم تطبيق نفس النظام علي خط انتاج العصائر خلال يونيو المقبل.



واضاف أن نقص المعلومات وصعوبه الظروف الاقصاديه بالبلاد تسببا في خروج ٨٦٦٦ مصنعا من السوق منذ عام ٢٠١١ وحتى الآن.