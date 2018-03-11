على عيسى: الوقت مناسب للاستثمار الأجنبى

على عيسى

الحكومة قطعت شوطا كبيرا فى تحسين بيئة الأعمال



سمر السيد



قال المهندس على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين: الآن هو الوقت المناسب لدخول الاستثمار الأجنبى لمصر بعد ظهور نتائج البرنامج الإصلاحى ووجود المشروعات العملاقة كمشروع محور قناة السويس.



وتابع: إن الحكومة المصرية قطعت شوطاً كبيرا فى تحسين بيئة الأعمال من خلال وضع عدة قوانين كقانون استصدار التراخيص لتكون فى فترة زمنية تصل إلى 7 أيام بدلا من 356 يوما قبل ذلك، علاوةً على قانون الاستثمار الجديد الذى يوفر للمستثمرين الكثير من المزايا والفرص للعمل فى كل المناطق الاستثمارية بأنحاء الجمهورية.



وأضاف فى فعاليات المؤتمر الذى نظمته السفارة الهندية بالقاهرة اليوم عن التعاون الاقتصادى مع مصر، أن الاصلاح النقدى الذى قامت به الحكومة فى نوفمبر 2016 وخطوة تعويم الجنيه، أديا إلى تحسين الأوضاع وأعادا الثقة للاستثمار بالسوق المحلية.



وقال إن إطلاق أول خريطة للاستثمار تيسر على المستثمرين معرفة القطاعات الكبيرة والمهمة صناعيا خلال الفترة القادمة، مشيرا الى أن النتائج الإيجابية لجهود الحكومة والبنك المركزى بدأت تؤتى ثمارها فى أداء الاقتصاد.



ولفت إلى أن تحسن الميزان التجارى العام الماضى بنسبة 35% ينعكس على ثقة المجتمع الدولى فى استعادة الاقتصاد عافيته ونشاطه ويهيئ بيئة الاعمال للمستثمرين، مشيراً إلى أن الحكومة بذلت جهودا كبيرة فى تحسين البنية التحتية وتوفير الطاقة والغاز للمصانع مع توفير المساحات المرفقة للنشاط الصناعى.