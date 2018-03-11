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اتصالات وتكنولوجيا
البحث العلمي تدعم حاضنة ابني بمليوني جنيه لـ 10 شركات ناشئة
الأحد 11 مارس 2018 01:27 م
حاضنة ابداع 55
أخر الأخبار
حاضنة ابداع 55
محمود جمال
قال الدكتور محمد شديد، الرئيس التنفيذي لجمعية اتصال، إن أكاديمية البحث العلمي ستدعم حاضنة ابني، التابعة للجمعية بقيمة مليوني جنيه، مقابل احتضان 10 شركات ناشئة خلال 9 شهور.
وأضاف أن الجمعية ستحتضن جميع المشروعات في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة، والأغذية والمقاولات والصناعات النسجية.
وأشار شديد، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجمعية -اليوم الأحد- بالإسكندرية، للإعلان عن احتضان 10 شركات ناشئة جديدة، إلى أنه سيتم توفير مساحات عمل ودورات تدريبية ومجموعة عمل مختلفة للشركات الناشئة بمجمع الإبداع التكنولوجي في برج العرب.
وبين أن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات توفر الدعم بشكل مستمر لجمعية اتصال بمجمع الإبداع التكنولوجي ببرج العرب، وفي خطة عمل الجمعية.
الاتصالات
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