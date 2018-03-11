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استثمار
هلال: المشروعات الصغيرة يجب أن تصبح ركيزة للاقتصاد المصرى
الأحد 11 مارس 2018 01:08 م
كريم هلال
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كريم هلال
سمر السيد
أكد كريم هلال، رئيس جميعة الأعمال المصرية الآسيوية، على أهمية دراسة مصر للخبرة الهندية، ولا يعنى التوقيع على مذكرات تفاهم مشتركة فقط، ولكن دراسة بعض المؤشرات الاقتصادية التى حققتها، نظرًا لتواجد الكثير من العوامل المشتركة كهيكل الاقتصاد، والعوامل الثقافية والتحديات.
وقال هلال، فى فعاليات المؤتمر الذى نظمته السفارة الهندية بالقاهرة، اليوم الأحد، إن مصر والهند شهدتا مجموعة من الظروف التاريخية المتشابهة بعد تحررهما من الاستعمار، وكانا طوال الوقت يجمعهما قضية سياسية تمثلت فى مسألة عدم الانحياز.
وأضاف أن الهند تصنف ضمن اقتصادات الصفوة فى العالم، ومن أكبر الدول المتقدمة فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لكن مصر تقلبت بها الظروف غير أنها بدأت فى أخذ المسار الصحيح، لكن هناك عامل مشترك هو قدرة الحكومتين على مواجهة التحديات وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.
وأكد على أنه من الضرورى التركيز على دراسة بعض المؤشرات، كالتعرف على الإجراءات العملية لكيفية جذب الرقم الهائل من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والذى وصل إلى 60 مليار دولار، مشيراً إلى أن التقدم الاقتصادى فى الدول النامية تزكيه الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح أن عملاقة العالم لم يولودوا هكذا بل كانوا صغاراً، ولذا يجب أن تكون المشروعات الصغيرة هى لبنة الاقتصاد المصرى، وتابع: "حان الوقت للتعلم من غيرنا ممن شهدوا نفس الظروف، وكيف قاموا بتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولا مشكلة للتعلم من الغير".
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