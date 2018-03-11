انطلاق المعرض الدولى للأمن والتنمية المستدامة.. مايو المقبل

أمن المعلومات 141

محمد فتحى



تستضيف القاهرة خلال الفترة من 8 إلى 10 مايو المقبل، فاعليات المعرض الدولى الأول للأمن والسلامة والتنمية المستدامة وأمن المعلومات والذى يأتى تحت شعار “ يد تبنى ويد تحمل السلاح “.



ويشارك بالمعرض فى نسخته الأولى العديد من ممثلى المؤسسات والشركات المصرية والأجنبية، وكوكبة من الوزراء وكبار المسئولين ورجال الأعمال والمستثمرين، وعدد من الخبراء فى مجال أمن المعلومات وأمن وسلامة المنشآت والطرق والمناطق الصناعية والموانئ والمطارات والمناطق الصناعية والمرافق الحيوية، وصناع القرار.



من جانبه صرح المهندس عبد الحفيظ العدل العضو المنتدب للشركة المنظمة، بأن المعرض سيقام على هامشه مؤتمر ورش موسعة لمناقشة آخر المستجدات فى مجال أمن المعلومات وأمن وسلامة المنشآت الحيوية والمناطق الصناعية بما يتواكب مع أحدث الطرق والمعايير الدولية.



مضيفا أن المعرض سيلقى الضوء على فرص الاستثمار المتاحة فى هذا المجال لتحقيق تنمية شاملة، بالإضافة إلى تقديم الحلول التقنية، ودور الحماية فى الحد من مخاطر الأمن والسلامة فى تنفيذ خطط التنمية المستدامة.