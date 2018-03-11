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اقتصاد وأسواق
الإحصاء يصدر النشرة السنوية للتعليم قبل الجامعي
الأحد 11 مارس 2018 12:52 م
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
أخر الأخبار
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
المال ـ خاص:
أصدر الجهـاز المركـزي للتعبئــة العـامــــة والإحصــاء اليـوم الأحد، النشرة السنوية للتعليم قبل الجامعى للعام الدراسى 2016/2017، والتى تبرز المؤشرات المهمة بمرحلتى (التعليم الأساسى، الثانوى) وكذلك الأنفاق على التعليم ونسبة الأمية، ومن أهم مؤشراتها ما يلى:
62.5 ألف مدرسة ومعهد أزهرى عام 2016/2017 مقابل 61.7 ألف مدرسة ومعهــد أزهرى عام 2015/2016 بزيادة بلغت نسبتها 1.4 %.
22.5 مليون تلميذ بمراحل التعليم قبل الجامعى عام 2016/ 2017 مقابل 21.9 مليون تلميذ عام 2015/2016 بزيادة بلغت نسبتها 2.7 % من اجمالى التلاميذ.
1.161مليون مـدرس عــام 2016/2017 مـقابل 1.160 مليون مـدرس عام 2015/2016 بزيادة بلغت نسبتها 0.1% من اجمالى المدرسين.
11.3 ألف مدرسة بالتعليم ماقبل الابتـــدائى بالتربية والتعليم، 665 معهداً بالتعليم الأزهرى للعام الدراسى 2016/2017.
1.3مليون تلميذ بمرحلة ماقبل الابتدائى بنسبة 5.8 % ( منهم 1.2 مليون تلميذاً بنسبة 6.0% بالتربية والتعليم ، 62.4 ألف تلميذاً بنسبة 3.4% بالتعليم الأزهـــرى) من اجمالى المراحل التعليمية عام 2016/2017.
49.6 ألف مدرس بمرحلة ماقبل الابتدائى ( منهم 45.7 ألف مدرس بنسبة 4.6 % بالتربية والتعليم ، 3.9 ألف مدرس بنسبة 2.3 % بالتعليم الأزهرى ) من اجمالى المراحل التعليمية عام 2016/2017.
18 ألف مدرسة بالتعليم الابتدائى بالتربية والتعليم ، 3.6 ألف معهداً بالتعليم الأزهرى عام 2016/2017.
12 مليون تلميذ بالمرحلة الابتدائية بنسبة 53.5% ( منهم 11.1 مليون تلميــذ بنسبة 53.7 % بالتربية والتعليم ، 937.3 ألف تلميذ بنسبة 51.6 % بالتعليم الأزهرى ) من اجمالى المراحـــل التعليميـــة عام 2016/2017.
496.7 ألف مدرس بالمرحلة الابتدائية ( منهم 420.8 ألف مدرس بالتربية والتعليم بنسبة 42.4 % ، 75.8 ألف مدرس بنسبة 44.8 % بالتعليم الأزهرى ) من اجمالى المراحـــل التعليميـــة عام 2016/2017.
5 آلاف مدرسه بالتعليم المجتمعى (الفصل الواحد) بالتربية والتعليم عام 2016/2017 ولايوجد تعليم مجتمعى بالأزهر.
123.7 ألف تلميذ بالتعليم المجتمعى ( الفصل الواحد ) بنسبة 0.6% من اجمالى المراحل التعليمية عام 2016/2017.
8.4 ألف مدرس بالتعليم المجتمعى بالتربية والتعليم بنسبة 0.7% من اجمالى المراحـــل التعليميـــة عام 2016/2017.
11.7 ألف مدرسة بالتعليم الاعدادى بالتربية والتعليم ، 3.3 ألف معهد بالتعليم الأزهرى عام 2016/2017.
5.1 مليون تلميذ بالمرحلة الاعدادية بنسبة 22.8 % (منهم 4.7 مليون تلميذاً بنسبة 22.9% بالتربية والتعليم ، 400.9 ألف تلميذ بنسبة 22.1% بالتعليم الأزهرى ) من اجمالى المراحل التعليمية عام 2016/2017.
298.9 ألف مدرس بالمرحلة الاعدادية ( منهم 253.9 ألف مدرس بالتربية والتعليم بنسبة 25.6 % ، 44.9 ألف مدرس بنسبة 26.6% بالتعليم الأزهرى ) من اجمالى المراحل التعليمية عام 2016/2017.
3.3 ألف مدرسة بالتعليم الثانوى العام بالتربية والتعليم ، 2.2 ألف معهداً بالتعليم الأزهرى عام 2016/2017.
2 مليون تلميذ بمرحلة الثانوى العام بنسبة 9.0 % ( منهم 1.6 مليون تلميذ بنسبة 8.0 % بالتربية والتعليم ، 391.1 ألف تلميذ بنسبة 21.5 % بالتعليم الأزهرى ) من اجمالى المراحل التعليمية عام 2016/2017.
148 ألف مدرس بمرحلة الثانوى ( منهم 105.7 ألف مدرس بالتربية والتعليم بنسبة 10.7 % ، 42.3 ألف مدرس بنسبة 25.0 % بالتعليم الأزهرى) من اجمالى المراحل التعليمية عام 2016/2017.
2.2 ألف مدرسة التعليم الفنى (منهم 1.1 ألف مدرسة بالتعليم الصناعى ، 841 مدرسة بالتعليم التجارى، 241 مدرسة بالتعليم الزراعى عام 2016/2017.
1.8 مليون تلميذ بالتعليم الثانوى ألفنى بنسبة 8.0% من اجمالى المراحل التعليمية ( منهم 877.6 ألف تلميذ بنسبة 48.9% بالتعليم الصناعى ، 705.2 ألف تلميذ بنسبة 39.3 % بالتعليم التجارى ( عام ــ فندقى )، 210.4 ألف تلميذ بنسبة 11.7% بالتعليم الزراعى ) من اجمالى التعليم الثانوى الفنى عام 2016/2017.
642.6 ألف تلميذ بالتعليم التجارى العام بنسبة 91.1% ، التعليم الفندقى 62.6 ألف تلميذ بنسبة 8.9 % من اجمالى التعليم التجارى عام 2016/2017.
148.5 ألف مدرس بالتعليم الثانوى الفنى ( منهم 95.1 ألف مدرس بالتعليم الصناعى بنسبة 64.0 % ، 39.7 ألف مدرس بالتعليم التجارى بنسبة 26.7 % ، 13.7 ألف مدرس بالتعليم الزراعى بنسبة 9.3% ) من اجمالى مدرسين التعليم الفنى عام 2016/2017.
946 مدرسة بالتربية الخاصة بالتربية والتعليم ولايوجد تربية خاصة بالأزهر عام 2016/2017.
38.8 ألف تلميذ بالتربية الخاصة بنسبة 0.2% من اجمالى المراحل التعليمية عام 2016/2017.
9.7 ألف مدرس بالتربية الخاصة بالتربية والتعليم بنسبة 0.2 % عام 2016/2017.
125 عدد معاهد القراءات بالأزهر عام 2016/2017 ولايوجد قراءات بالتربية والتعليم.
25 ألف تلميذ بالقراءات بنسبة 0.1 % من اجمالى المراحل التعليميةعام 2016/2017.
2.2 ألف مدرس بالقراءات بالأزهر بنسبة 0.2 % عام 2016/2017.
4.2 مليون تلميذ اجمالى الناجحين بالشهادات العامة ( منهم 3.8 مليون تلميذ بنسبة 91.5 % بالتربية والتعليم ، 356.6 ألف تلميذ بنسبة 8.5 % بالتعليم الأزهرى عام 2016/2017.
1.7 مليون تلميذ اجمالى الناجحين فى الشهادة الإبتدائية بنسبة 40.8 % من اجمالى الناجحين ( منهم 1.6 مليون تلميذ بنسبة 91.2 % بالتربية والتعليم ، 150.1 ألف تلميذ بنسبة 8.8 % بالتعليم الأزهرى ) عام 2016/2017.
15.5 ألف تلميذ اجمالى الناجحين بالتعليم المجتمعى ( الفصل الواحد ) بنسبة 0.4 % من اجمالى الناجحين عام 2016/2017.
1.5 مليون تلميذ اجمالى الناجحين فى الشهادة الإعدادية بنسبة 35.5 % من اجمالى الناجحين ( منهم 1.4 مليون تلميذ بنسبة 92.4 % بالتربية والتعليم ، 112.5 ألف تلميذ بنسبة 7.6% بالتعليم الأزهرى ) عام 2016/2017.
530.3 ألف تلميذ اجمالى الناجحين فى الشهادة الثانوية العامة بنسبة 12.7 % من اجمالى الناجحين ( منهم 439.2 ألف تلميذ بنسبة 82.8 % بالتربية التعليم ، 91.1 ألف تلميذ بنسبة 17.2% بالتعليم الأزهرى ) عام 2016/2017.
3 آلاف تلميذ اجمالى الناجحين بالقراءات بنسبة 0.1 % من اجمالى الناجحين بالشهادات العامة عام 2016/2017.
229.9 ألـف اجمالى خـــريجى التعليم الثانوى الصنـــاعى بنسبة 5.5 % ، 154.1 ألف خريج بنسبة 3.7 % بالثانوى التجارى العام ، 16.6ألف خريج بالثانوى الفندقى بنسبة 0.4 % ، 43 ألف خريج بالثانوى الزراعى بنسبة 1.0 % من اجمالى الناجحين بالمراحل التعليمية عام 2016/2017.
0.5 % نسبة التسرب فى المرحلة الإبتدائية عام 2016/2017.
4.1% نسبة التسرب فى المرحلة الإعدادية عام 2016/2017.
95.3 % معدل الإنتقال من المرحلة الإبتدائية إلى المرحلة الإعدادية عام 2016/2017.
38.4 % معدل الإنتقال من المرحلة الإعدادية إلى الثانوى العام ، 42.7% بالتعليم الفنى عام 2016/2017.
58.3 % نسبة الناجحين فى الشعبة العلمية 41.7 % نسبة الناجحين فى الشعبة الأدبية من اجمالى النــاجحين فى المرحلة الثانوية عام 2016/2017.
13.5 نسبة الأمية للسكان عشر سنوات فاكثر فى الحضر عام 2016، 17.7 عام 2017.
25.2 نسبة الأمية للسكان عشر سنوات فاكثر فى الريف عام 2016، 32.2 عام 2017.
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