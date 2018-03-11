EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
مطروح تنظم المعرض الثانى لمنتجات الشباب البيئية واليدوية
الأحد 11 مارس 2018 12:47 م
مطروح تنظم المعرض الثانى لمنتجات الشباب البيئية واليدوية
أخر الأخبار
مطروح تنظم المعرض الثانى لمنتجات الشباب البيئية واليدوية
التنظيم يأتى بعد نجاح المعرض الأول
أبو زيد: إقامة معارض دولية لتشجيع شباب وفتيات مطروح على النهوض بالصناعات اليدوية البيئية
معتز محمود
أعلن اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح عن إقامة المعرض الثاني لعرض وبيع منتجات الشباب والجمعيات الأهلية وأصحاب المشروعات الصغيرة والسيدات المعيلات بمشاركة مديرية الزراعة ومنتجات مصنع الصوف ومنتجات واحة سيوة بالنادي الاجتماعي لمدة ثلاث أيام خلال الفترة من 16 وحتى 18 مارس الحالى.
وأكدت صباح توفيق مدير السياحة والمصايف بالمحافظة أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ مطروح سيتم عرض المنتجات البيئية واليدوية دون تحمل العارضين أي مقابل لتشجيع الشباب والمراة المعيلة.
واضافت أنه على من يرغب الاشتراك في المعرض بيع منتجات الشباب والجمعيات الاهلية التوجه لإدارة السياحة والمصايف بديوان عام المحافظة.
ومن جانبه أكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح أن اقامة المعرض الثاني للمنتجات البيئية واليدوية يأتي بالتزامن مع عيد الام واليوم العالمي للمرأة، وأضاف أن ذلك يأتى إيمانا بتشجيع الشباب والمرأة المعيلة في تعظيم المنتجات اليدوية التي تتميز بها المحافظة وبالتحديد صناعة الكليم والسجاد اليدوي ومنتجات الصوف بأكملها التي هي دائما مصدر إعجاب للجاليات العربية والاجنبية.
وأوضح أن المعرض الاول الذي أقيم في الفترة من 16 وحتى 18 نوفمبر 2017 حقق نجاحا كبيرا بعرض المشغولات البيئية واليدوية لأصحاب المشروعات الصغيرة من الشباب والفتيات والسيدات المعيلات من كل أرجاء المحافظة، بالاضافة الى الاقبال الكبير من المواطنين على المعرض نظرا لانخفاض الاسعار مع تحقيق استفادة مالية للعارضين.
وأشار إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة التركيز على تنظيم معارض دولية في الدول العربية والأوروبية لعرض منتجات مطروح البيئية واليدوية المميزة لضمان تحقيق انتشارها عربياً وعالمياً والترويج والتسويق لها بشكل يليق بمكانة المحافظة السياحية.
مرسى مطروح
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا