مطروح تنظم المعرض الثانى لمنتجات الشباب البيئية واليدوية

التنظيم يأتى بعد نجاح المعرض الأول

أبو زيد: إقامة معارض دولية لتشجيع شباب وفتيات مطروح على النهوض بالصناعات اليدوية البيئية



معتز محمود



أعلن اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح عن إقامة المعرض الثاني لعرض وبيع منتجات الشباب والجمعيات الأهلية وأصحاب المشروعات الصغيرة والسيدات المعيلات بمشاركة مديرية الزراعة ومنتجات مصنع الصوف ومنتجات واحة سيوة بالنادي الاجتماعي لمدة ثلاث أيام خلال الفترة من 16 وحتى 18 مارس الحالى.



وأكدت صباح توفيق مدير السياحة والمصايف بالمحافظة أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ مطروح سيتم عرض المنتجات البيئية واليدوية دون تحمل العارضين أي مقابل لتشجيع الشباب والمراة المعيلة.



واضافت أنه على من يرغب الاشتراك في المعرض بيع منتجات الشباب والجمعيات الاهلية التوجه لإدارة السياحة والمصايف بديوان عام المحافظة.



ومن جانبه أكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح أن اقامة المعرض الثاني للمنتجات البيئية واليدوية يأتي بالتزامن مع عيد الام واليوم العالمي للمرأة، وأضاف أن ذلك يأتى إيمانا بتشجيع الشباب والمرأة المعيلة في تعظيم المنتجات اليدوية التي تتميز بها المحافظة وبالتحديد صناعة الكليم والسجاد اليدوي ومنتجات الصوف بأكملها التي هي دائما مصدر إعجاب للجاليات العربية والاجنبية.



وأوضح أن المعرض الاول الذي أقيم في الفترة من 16 وحتى 18 نوفمبر 2017 حقق نجاحا كبيرا بعرض المشغولات البيئية واليدوية لأصحاب المشروعات الصغيرة من الشباب والفتيات والسيدات المعيلات من كل أرجاء المحافظة، بالاضافة الى الاقبال الكبير من المواطنين على المعرض نظرا لانخفاض الاسعار مع تحقيق استفادة مالية للعارضين.



وأشار إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة التركيز على تنظيم معارض دولية في الدول العربية والأوروبية لعرض منتجات مطروح البيئية واليدوية المميزة لضمان تحقيق انتشارها عربياً وعالمياً والترويج والتسويق لها بشكل يليق بمكانة المحافظة السياحية.