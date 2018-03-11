انطلاق المعرض الدولي للأمن والتنمية المستدامة.. مايو المقبل

المعرض الدولي للأمن

المال - خاص



تستضيف القاهرة، خلال الفترة من 8 إلى 10 مايو المقبل، فعاليات المعرض الدولى الأول للأمن والسلامة والتنمية المستدامة وأمن المعلومات، تحت شعار " يد تبني ويد تحمل السلاح".



ويشارك بالمعرض فى نسخته الأولى العديد من ممثلى المؤسسات والشركات المصرية والأجنبية، وكوكبة كبيرة من الوزراء وكبار المسئولين ورجال الأعمال والمستثمرين، وعدد من الخبراء في مجال أمن المعلومات ومجال أمن وسلامة المنشآت والطرق، والمناطق الصناعية والموانئ والمطارات والمناطق الصناعية والمرافق الحيوية، وصناع القرار.



وصرح المهندس عبد الحفيظ العدل، العضو المنتدب للشركة المنظمة، بأن المعرض سيقام على هامشه مؤتمر ورش موسعة لمناقشة آخر المستجدات فى مجال أمن المعلومات، وأمن وسلامة المنشآت الحيوية والمناطق الصناعية، بما يتواكب مع أحدث الطرق والمعايير الدولية.



وأضاف أن المعرض سيلقى الضوء على فرص الاستثمار المتاحة في هذا المجال لتحقيق تنمية شاملة، بالإضافة إلى تقديم الحلول التقنية، ودور الحماية في الحد من مخاطر الأمن والسلامة في تنفيذ خطط التنمية المستدامة.