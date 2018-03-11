EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
استثمار
رجال الأعمال تنظم رحلة عمل للهند خلال 2018
الأحد 11 مارس 2018 12:18 م
رجال الأعمال والمستثمرين
أخر الأخبار
رجال الأعمال والمستثمرين
سمر السيد
قال المهندس على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الجمعية تعتزم تنظيم رحلة عمل للهند، فى الربع الأخير من العام الجارى 2018، مشيرًا إلى أنها ستعقد مائدة مستديرة مع ممثل اتحاد الصناعات الهندية لبحث فرص التعاون المشتركة بين البلدين.
وأضاف عيسى، فى كلمته بفعالية المؤتمر الذى نظمته السفارة الهندية، اليوم الأحد، عن التعاون الاقتصادى المشترك بين مصر والهند، أن العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة ونيودلهى كانت من أوائل العلاقات التى تمت بين الدول المتحررة من الاستعمار، الأمر الذى انعكس على التعاون الاقتصادى بينهما، مشيرًا الى أنه تحدث مع السفير الهندى بالقاهرة سانجاى باتاتشاريا قبل انعقاد المؤتمر حول أنه أخطأ خطأ جسيماً بعدم زيارته للهند حتى الآن.
وذكر أن الجمعية تعتزم فتح أبواب التعاون المشتركة مع جميع بلدان العالم، وتقديم كل أنواع المساعدة لرجال الأعمال لتشجيعهم على الاستثمار، مشيراً إلى أنها ترتبط بعلاقات مع أعضاء البرلمان، الأمر الذى يتيح لها دور فعال فى مناقشة مشروعات القوانين وتقديم مقترحات حولها وعمل حوار بناء بين رجال الأعمال والأجهزة الحكومية المعنية.
أخبار مصر
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا