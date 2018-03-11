رجال الأعمال تنظم رحلة عمل للهند خلال 2018

رجال الأعمال والمستثمرين

سمر السيد



قال المهندس على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الجمعية تعتزم تنظيم رحلة عمل للهند، فى الربع الأخير من العام الجارى 2018، مشيرًا إلى أنها ستعقد مائدة مستديرة مع ممثل اتحاد الصناعات الهندية لبحث فرص التعاون المشتركة بين البلدين.



وأضاف عيسى، فى كلمته بفعالية المؤتمر الذى نظمته السفارة الهندية، اليوم الأحد، عن التعاون الاقتصادى المشترك بين مصر والهند، أن العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة ونيودلهى كانت من أوائل العلاقات التى تمت بين الدول المتحررة من الاستعمار، الأمر الذى انعكس على التعاون الاقتصادى بينهما، مشيرًا الى أنه تحدث مع السفير الهندى بالقاهرة سانجاى باتاتشاريا قبل انعقاد المؤتمر حول أنه أخطأ خطأ جسيماً بعدم زيارته للهند حتى الآن.



وذكر أن الجمعية تعتزم فتح أبواب التعاون المشتركة مع جميع بلدان العالم، وتقديم كل أنواع المساعدة لرجال الأعمال لتشجيعهم على الاستثمار، مشيراً إلى أنها ترتبط بعلاقات مع أعضاء البرلمان، الأمر الذى يتيح لها دور فعال فى مناقشة مشروعات القوانين وتقديم مقترحات حولها وعمل حوار بناء بين رجال الأعمال والأجهزة الحكومية المعنية.