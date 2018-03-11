سكان ابنى بيتك بأكتوبر يطالبون بطرح أراض لإقامة أنشطة خدمية

أصحاب مشروع ابنى بيتك

رضوى عبد الرازق



قال طه جادو نائب رئيس جمعية ابنى بيتك بالسادس من أكتوبر، إنه تم عقد اجتماع مع المهندس خالد سرور نائب رئيس جهاز حدائق أكتوبر وممثلى ابنى بيتك وتم عرض عدد من التحديات التى تواجه سكان المشروع والمنطقة من نقص الخدمات.



وأضاف أن السكان طالبوا بطرح أراض لبناء مخابز وسويقة للمنتجات الغذائية وأخرى للخدمات والحرف، كما تمت المطالبة بتخصيص أراض لبناء مدارس خاصة ومعهد أزهرى ومكتب بريد ومجمع بنوك ومكتب شهر عقارى ومركز ثقافى وكذلك نقل موقف اتوبيس هضبة الأهرام الى المنطقة.



وأشار الى أن أبرز تلك المشاكل ضعف الخدمات الصحية وقد حصل ممثلو ابنى بيتك على وعد من نائب رئيس الجهاز بطرح أعمال تنفيذ المستشفى خلال أيام وذلك بعد أن تم الانتهاء من إعداد التصميمات الخاصة.



واضاف أنه تم الاتفاق على الاسراع من طرح الخدمات التجارية والقضاء على العشوائيات حيث سيتم انشاء معارض تسع 100 محل وكذلك سيتم انشاء مراكز لخدمة السيارات.



وأوضح أنه تمت المطالبة بسرعة طرح المحال فى المول التجارى الحالى مع سرعة بناء مولات جديدة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان مع بدء إشغال منطقة حدائق اكتوبر.