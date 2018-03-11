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بورصة وشركات
آى سكور تتعاقد مع 5 جهات للانضمام لسجل الضمانات المنقولة
الأحد 11 مارس 2018 12:07 م
أي سكور
أخر الأخبار
أي سكور
أحمد الدسوقي - منى عبدالباري
قال محمد كفافي، رئيس الشركة المصرية للاستعلام الائتماني، إنه جارٍ وضع اللمسات الأخيرة للتعاقد مع 5 جهات للانضمام لسجل الضمانات المنقولة.
وأشار كفافي، خلال مؤتمر صحفي عقدته هيئة الرقابة المالية، لبدء التشغيل الفعلي لسجل الضمانات المنقولة، اليوم الأحد، إلى أن الجهات المذكورة تتضمن 3 بنوك وشركتان تأجير تمويلي، لتنضم إلى المنظومة الحالية، وتضم 11 بنكًا وشركتي تأجير تمويلي.
الرقابة المالية
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