دول تتجه لحظر بيع السيارات التقليدية

الليثى للسيارات

❐ 5 مدن تمنع استخدامها بحلول 2025



المال ـ خاص



تمكنت العديد من دول العالم فى تعميق وجود السيارات الكهربائية ضمن أسواقها من خلال الإنتاج والمبيعات، لتقرر 6 دول حظر بيع السيارات التى تعتمد على الوقود التقليدى، والاعتماد على سيارات الطاقة النظيفة، وفى مقدمتها السيارات الكهربائية.



طبقًا لتقرير نشر فى "سى إن إن"، تعتبر النرويج أولى الدول التى يبدأ فيها حظر بيع السيارات التقليدية، وأعلنت خلال 2016 عن حظر بيعها بحلول 2025، وشهدت مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة بالنرويج طفرة خلال الأعوام الماضية لتصل حصتها السوقية ما يقارب %40 من المبيعات السنوية الإجمالية.



أعلنت 3 دول أخرى عن حظر بيع السيارات التقليدية اعتبارًا من 2030، هى ألمانيا، والهند من خلال القرار فى 2017، وأيرلندا التى استهلت العام الجارى بهذا القرار.



تستهدف 5 دول أخرى حظر مبيعات السيارات العاملة بالديزل اعتبارًا من 2040؛ ضمن مساع الحد من تلوث البيئة، هى المملكة المتحدة، التى اتخذت هذا القرار خلال 2017، وفرنسا التى قررت قصر البيع على السيارات الكهربائية والهجينة والسيارات التى تعتمد على مصادر الطاقة النظيفة الأخرى.



يذكر أن مبيعات هذه السيارات فى فرنسا تقدر %4 من المبيعات الإجمالية لسوق السيارات، مع نسبة نمو سريعة تصل إلى %25.



أعلنت بعض الدول حظر بيع أو استخدام سيارات الوقود التقليدى من البيع؛ بينها ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، التى حظرت بيع هذه السيارات اعتبارًا من 2040، كما قررت مدن: مكسيكو بالمسكيك، وباريس بفرنسا، وأثينا باليونان، ومدريد بإسبانيا، حظر استخدام هذه السيارات اعتبارا من 2025، فيما قررت روما بإيطاليا، سريان الحظر خلال 2024 بمنع هذه السيارات من الدخول لمركز العاصمة.



أعلنت الصين اتجاهها تدريجيًا لحظر بيع السيارات التقليدية، لكنها لم تحدد موعدًا لسريان الحظر، وتعد الصين أكبر سوق للسيارات الكهربائية حول العالم، وتستوعب %40 من مبيعات السيارات الكهربائية حول العالم، كانت الصين أعلنت خلال 2010 عن خطة لتكون الدولة الأكثر مبيعا للسيارات الكهربائية.