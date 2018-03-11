EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيــارات
الصين تحصد 49.5% من المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية
الأحد 11 مارس 2018 10:30 ص
أفضل 10 سيارات كهربائية لعام 2018
أخر الأخبار
أفضل 10 سيارات كهربائية لعام 2018
❐ السوق الأمريكية تستوعب 200 ألف وحدة.. وتترقب 400 ألف خلال 2018
أحمد شوقى
اقتنصت الصين %49.5 من المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية، التى قاربت 1.2 مليون سيارة خلال 2017؛ لتتصدر المرتبة الأولى عالميًا بمبيعات 606 آلاف وحدة بقطاع الملاكي؛ وسط توقعات بنمو مبيعاتها خلال العام الجارى إلى 920 ألف وحدة.
قفزت مبيعات السيارات الكهربائية عالميًا خلال 2017 بنسبة %58، لتصل إلى 1.2 مليون؛ علمًا بأن الإحصاء يتضمن السيارات الملاكى الكهربائية، والسيارات الهايبريد (الهجين)، والشاحنات الخفيفة فى الولايات المتحدة والسيارات التجارية الخفيفة فى أوروبا.
ولا يتضمن إحصاء موقع EV-VOLUMES للمبيعات العالمية البيانات الخاصة بمبيعات القطاع التجارى بالصين، البالغة 198 ألف وحدة؛ معظمها بقطاع الحافلات الكهربائية الكبيرة؛ لتصل مبيعات الصين الإجمالية من السيارات الكهربائية إلى 804 آلاف سيارة.
من المرجح أن يكون السبب وراء عدم ضم مبيعات المركبات التجارية الكهربائية بالصين للإحصاء العالمى، أن الإحصاء لا يشمل الحافلات الكبيرة، وحال ضمها للإحصاء العالمى فإن حصة الصين من المبيعات ترتفع إلى %56.5..
استحوذت الولايات المتحدة الأمريكية على 16.3% من مبيعات السيارات العالمية، بواقع 200 ألف وحدة، من أصل 1.2 مليون؛ وسط توقعات بارتفاع مبيعات 2018 بنسبة %100، لتقارب 400 ألف وحدة.
حلت النرويج فى المركز الثالث بمبيعات وصلت إلى 46 ألف سيارة كهربائية، تمثل %3.7 من المبيعات العالمية؛ حين يتوقع أن تصل النسبة إلى %62 خلال العام الجارى.
طبقًا للموقع؛ فإن ألمانيا تأتى فى المرتبة الرابعة من دول الأسواق الأكثر استيعابًا للسيارات الكهربائية خلال 2017، وتبعتها اليابان، ثم المملكة المتحدة، وفرنسا، والسويد، وكندا، وبلجيكا؛ واعتمد الموقع على بيانات أعوام سابقة، بالنسبة لبعض الدول التى لم تتوفر بيانات حديثة عن مبيعات السيارات الكهربائية بها، خلال الفترة الأخيرة، ويوضح الجدول المرفق الترتيب، وتطور حصص الدول منذ 2010 وحتى 2017.
أسعار السيارات
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا