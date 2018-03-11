أفضل 10 سيارات كهربائية لعام 2018

❐ السوق الأمريكية تستوعب 200 ألف وحدة.. وتترقب 400 ألف خلال 2018



أحمد شوقى



اقتنصت الصين %49.5 من المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية، التى قاربت 1.2 مليون سيارة خلال 2017؛ لتتصدر المرتبة الأولى عالميًا بمبيعات 606 آلاف وحدة بقطاع الملاكي؛ وسط توقعات بنمو مبيعاتها خلال العام الجارى إلى 920 ألف وحدة.



قفزت مبيعات السيارات الكهربائية عالميًا خلال 2017 بنسبة %58، لتصل إلى 1.2 مليون؛ علمًا بأن الإحصاء يتضمن السيارات الملاكى الكهربائية، والسيارات الهايبريد (الهجين)، والشاحنات الخفيفة فى الولايات المتحدة والسيارات التجارية الخفيفة فى أوروبا.



ولا يتضمن إحصاء موقع EV-VOLUMES للمبيعات العالمية البيانات الخاصة بمبيعات القطاع التجارى بالصين، البالغة 198 ألف وحدة؛ معظمها بقطاع الحافلات الكهربائية الكبيرة؛ لتصل مبيعات الصين الإجمالية من السيارات الكهربائية إلى 804 آلاف سيارة.



من المرجح أن يكون السبب وراء عدم ضم مبيعات المركبات التجارية الكهربائية بالصين للإحصاء العالمى، أن الإحصاء لا يشمل الحافلات الكبيرة، وحال ضمها للإحصاء العالمى فإن حصة الصين من المبيعات ترتفع إلى %56.5..



استحوذت الولايات المتحدة الأمريكية على 16.3% من مبيعات السيارات العالمية، بواقع 200 ألف وحدة، من أصل 1.2 مليون؛ وسط توقعات بارتفاع مبيعات 2018 بنسبة %100، لتقارب 400 ألف وحدة.



حلت النرويج فى المركز الثالث بمبيعات وصلت إلى 46 ألف سيارة كهربائية، تمثل %3.7 من المبيعات العالمية؛ حين يتوقع أن تصل النسبة إلى %62 خلال العام الجارى.



طبقًا للموقع؛ فإن ألمانيا تأتى فى المرتبة الرابعة من دول الأسواق الأكثر استيعابًا للسيارات الكهربائية خلال 2017، وتبعتها اليابان، ثم المملكة المتحدة، وفرنسا، والسويد، وكندا، وبلجيكا؛ واعتمد الموقع على بيانات أعوام سابقة، بالنسبة لبعض الدول التى لم تتوفر بيانات حديثة عن مبيعات السيارات الكهربائية بها، خلال الفترة الأخيرة، ويوضح الجدول المرفق الترتيب، وتطور حصص الدول منذ 2010 وحتى 2017.