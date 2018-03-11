وزارة التخطيط تضع خطة عمل لتنمية منظومة ريادة الأعمال

وزارة التخطيط

المال ـ خاص:



أكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن وزارة التخطيط، ممثلة فى برنامج رواد 2030، تعاونت مع وزارة التجارة والصناعة، ووزارة التربية والتعليم لوضع خطة عمل للفترة القادمة لاستكمال تنمية منظومة ريادة الأعمال على مستوى الجمهورية.. وتابعت "السعيد" أن برنامج رواد 2030 التابع للوزارة سيساهم فى تمويل عملية التدريب للطلاب كما سيقوم البرنامج، بالتعاون مع الشركاء فى الجهات المعنية ببرامج ريادة الأعمال والابتكار، بالمساهمة فى توسيع دائرة دارسى منهج ريادة الأعمال من خلال تدريب ضعف العدد من الطلاب.



من جانبها أكدت د.غادة خليل، مديرة برنامج رواد 2030، أنه سيتم خلال الفترة القادمة تحديد المحافظات التى لا يوجد بها أى جهة مانحه فى مجال ريادة الأعمال والابتكار، كما سيعمل مشروع رواد 2030 على احتضان أفكار المشاريع الناشئة للطلاب بعد تخرجهم وتقديم الدعم الفنى والتسويقي واللوجستي لهم وتنظيم دورات تدريبية لهم فى مجال ريادة الأعمال وذلك من خلال حاضنات رواد 2030.



وأشارت خليل" إلى أنه سيتم إنشاء وحدة للدراسات التتبعية بوزارة التخطيط لمتابعة وتقييم أنشطة رواد الأعمال والمشاريع والشركات الناشئة والصغيرة ورصد التطور الذى تمر به تلك المشاريع فى المراحل المختلفة.



يُذكر أن مشروع رواد 2030 قد تم إنشاؤه تحت مظلة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بهدف تمكين الشباب من تأسيس المشاريع الخاصة والعمل على تكريس ودعم دور ريادة الأعمال في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، ويساهم المشروع في توفير مجموعة من الخدمات مثل: المنح التعليمية والماجستير لدراسة ريادة الأعمال، فضلًا عن دعم وتأسيس حاضنات الأعمال لخدمة الشركات الناشئة.