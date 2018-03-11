وزارة الإسكان تضع قدماً بسوق العقارات العالمية

الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان

بدور إبراهيم



تشارك وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لأول مرة، فى فعاليات معرض ميبيم العقارى "MIPIM 2018" الذى تبدأ فعاليته بمدينة كان الفرنسية، بعد غدٍ.



ومن المقرر أن يلقى الوزير مصطفى مدبولى، فى ندوة على هامش المعرض، كلمة يسلط خلالها الضوء على إستراتيجة التنمية العمرانية فى مصر، والمشاريع القومية الجارى تنفيذها، كالعاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين والمنصورة الجديدة، ومدن صعيد مصر، والفرص الاستثمارية المتاحة، وكذلك الخدمات والتسهيلات العقارية للوافدين، وألية تصدير العقار.



وتهدف وزارة الإسكان من خلال المشاركة، لجذب استثمارات أجنبية، فى ظل وجود تجمع كبير من الشركات، والصناديق الاستثمارية.



كان «مدبولى» قد صرح لـ«المال»، خلال مؤتمر التطوير العقارى الثانى فى أكتوبر الماضى، بأن الوزارة تهدف إلى تبنى إستراتيجية جديدة لتحفيز ألية تصدير العقار، من خلال المشاركة فى عدة معارض دولية كبرى، منها ميبيم فى فرنسا، بغرض الترويج للفرص الإستثمارية، وتحفيز المطورين العقارين على المشاركة الخارجية.



يصنف «ميبيم كان»، كأكبر معرض عقارى فى العالم، ويعقد فى الفترة من 13 إلى 16 مارس الجارى، ويشهد عقد مؤتمرات وندوات ولقاءات بين مسئولى الدول والمستثمرين، ومن المتوقع حضور ما يقرب من 25000 شخص، من 100 دولة حول العالم، وأكثر من 3800 رئيس تنفيذى، و7400 شركة، ويبلغ عدد الشركات العارضة حوالى 3100 شركة، ويعقد على هامش الحدث أكثر من 100 مؤتمر فرعى .



يشارك من الدول العربية، مصر، والإمارات، وتونس، والسعودية، والكويت، والبحرين، وعمان، وقطر، والمغرب.



فى السياق ذاته أكد المهندس هشام شكرى، رئيس مجلس إدارة شركة رؤية القابضة للاستثمار العقارى، رئيس المجلس التصديرى للعقارات، أن حضور الدكتور مصطفى مدبولى، يمنح المشاركة المصرية ثقل رسمى، ويسهم فى تسليط الضوء والترويج للمشروعات القومية، والفرص الكبرى المتاحة بالسوق المصرية، ويحفز الشركات المصرية على التواجد. وأشار إلى أن ذلك يصب فى مصلحة ملف تصدير العقار، الذى توليه الحكومة، والشركات المصرية اهتماما كبيرا، وتوقع أن يشهد العام المقبل جناح عرض مميز للشركات المصرية.



وكشف الدكتور أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى لمجموعة تطوير مصر، عن تواجد شركته، وأحد ممثلى جونز لانج لاسال، وشركة رؤية، بجلسة الدكتور مصطفى مدبولى، مشيراً إلى أن المعرض يعد خطوة جادة لجذب رءوس الأموال الأجنبية للسوق المصرية، والعمل على تصدير العقار، لافتا إلى أن المعرض يعقد بمشاركة عدد كبير من الشركات، وصناديق الاستثمار العقارى، المهتمة بالاستثمار بالشرق الأوسط.