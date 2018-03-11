ريل مارك تروج لمشروعات القابضة للتشييد والتعمير بسيتي سكيب 2018

المال ـ خاص:





تستعد شركة ريل مارك للتسويق العقارى ,أحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير , للمشاركة بمعرض سيتى سكيب مصر 2018 المزمع انطلاقه بنهاية الشهر الجارى.





وأكدت نجلاء السعيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ريل مارك للتسويق العقاري أن الشركة تنتهج اليات ترويجية موسعة للوصول إلى أكبر قدر من العملاء وتحقيق المبيعات المستهدفة لصالح الشركات التى تقوم الشركة بالترويج لمشروعاتها فى اقصر وقت زمنى مشيرة الى ان الشركة تعتزم المشاركة بعدة معارض محلية اخرى وكذلك خارجية بالعديد من الدول العربية منها الكويت وابوظبى خلال العام الجارى.





ولفتت إلى أن الشركة تروج خلال المعرض لمشروعات 5 شركات عقارية تابعين للقابضة للتشييد والتعمير وهى مشروعات شيراتون ونيو هليوبوليس لصالح شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير ويتسم الاخير بحدوث طفرة ملحوظة فى حجم المرافق والبنية الاساسية وسيتم الانتهاء من العديد من المشروعات التنموية الكبرى كالمياه والكهرباء ومعالجة الصرف الصحى، كما تروج الشركة لمشروع ٢٠٢٠ لصالح شركة النصر للإسكان والتعمير بأكتوبر وسيتم طرح المرحلة الثانية من المشروع خلال معرض سيتى سكيب، وكذلك مشروعات المعادى فيو ودجلة المعادى لصالح شركة المعادى للتنمية والتعمير و جرين يارد لشركة ايجيكو وكذلك مشروع جاردنيا الشمس لصالح شركة الشمس للإسكان والتعمير والتى تعد القابضة مساهماً رئيسياً فى هيكل ملكيتها.





وأضافت أن الشركة تدرس حاليا باقة من التيسيرات والتسهيلات المزمع تقديمها للعملاء خلال المعرض تتلاءم مع احتياجات الشريحة المستهدفة وتسهم فى الاسراع من تحقيق المعدلات البيعية المستهدفة.





وأضافت أن ريل مارك استطاعت خلال عامها الاول تحقيق مبيعات تعاقدية تقترب من 2 مليار جنيه لصالح شركات التطوير العقارى التابعة للقابضة كما حققت الشركة معدلات نمو ملحوظة فى مبيعات المشروعات التى تتولى الترويج لها وتستهدف ريل مارك تحقيق مبيعات تعاقدية تتخطى الـ 3مليارات جنيه خلال العام الجارى.





وكشفت عن أن الشركة تستعد لبدء تسويق أحدث مشروعات شركة الشمس للإسكان والتعمير بالعاصمة الادارية الجديدة كما بدأت فى دراسة عدد من المشروعات لصالح شركات القطاع الخاص وتركز على ان تصبح مسوقاً حصرياً لاغلب تلك المشروعات.