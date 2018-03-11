ثروة كابيتال تطلب تأسيس شركتي حياة وممتلكات

هيئة الرقابة المالية جديد

كتب- ماهرأبوالفضل والشاذلى جمعة:



تقدمت مجموعة «ثروة كابيتال» للاستثمارات المالية، بطلب للهيئة العامة للرقابة المالية، لتأسيس شركتين فى قطاع التأمين، إحداهما فى نشاط الممتلكات والأخرى فى تأمينات الحياة.



ومن المعروف أن ثروة كابيتال تتواجد فى القطاع، عبر شركة «كونتكت» لوساطة التأمين، المملوكة لـ"كونتكت للسيارات" إحدى أذرع "ثروة".



وعلمت"المال" أن الشركتين الجديدتين ستحملان نفس اسم المجموعة "ثروة"، ومن المتوقع أن تحصل على الموافقة المبدئية خلال الأيام المقبلة.



وقال مسئول بارز إن هيكل ملكية شركتى "ثروة" للحياة والممتلكات، يضم بجانب "ثروة" للاستثمارات، "الشركة التجارية المتحدة للتأمين" اللبنانية، لافتا إلى أنهما تستحوذان على حصة الأغلبية فى رأس المال، مشيرا إلى مساهمة بعض المستثمرين الأفراد، بنسب ضئيلة جدًا.



وتعد ثروة كابيتال بمثابة شركة قابضة، تتبعها كونتكت لتقسيط السيارات، كما سيتم إدراج عدد من الكيانات الجديدة تحت مظلتها فى مجالات مرتبطة، منها إدارة المحافظ والاستشارات المالية، ويبلغ رأسمالها 180 مليون جنيه، ويتوزع هيكل ملكيتها بواقع %50 لصناديق شركة أموال الخليج و%30 لفريق الإدارة حازم عمرو موسى وعمرو لمعى وحسام أبوجندية، و%20 لمجموعة من المستثمرين الأفراد.



واقتحمت «ثروة كابيتال» أنشطة سوق المال بقوة عبر تأسيس ثلاثة كيانات جديدة فى خطوة تستهدف بها الشركة التوسع فى الأنشطة المرتبطة بالتمويل وإدارة الاستثمارات، تمهيداً للتحول إلى مجموعة مالية متكاملة.



وتعد الخطوة التى اتخذتها "ثروة كابيتال" لتأسيس شركتين فى نشاطى تأمين الممتلكات والحياة، الثالثة من نوعها فى القطاع خلال الفترة الأخيرة، فسبقتها مجموعتان استثماريتان لاقتحام نشاط التأمين عبر بوابة "السمسرة المباشرة" وهما الخرافى الكويتية التى أسست ايماك لوساطة التامين، و«أوراسكوم القابضة للفنادق والتنمية» التى أنشأت "OIB"، وكلتاهما تستهدف إدارة محفظة عمليات المجموعة ومنافسة على المشروعات الأخرى.



من جهته رحب مسئول تأمينى رفيع المستوى بالخطوة التى أقدمت عليها بعض المجموعات الاستثمارية فى مصر بتأسيس أذرع لها تعمل فى مجال التأمين المباشر، أو وساطة التأمين، متوقعا أن يكون الهدف من تدشين تلك الشركات ضمان الحصول على أفضل الشروط والأسعار لتغطية المخاطر التى تواجه أنشطة تلك المجموعات وتغطية أصولها.