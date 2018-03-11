البيان الخامس عشر للقيادة العامة للقوات المسلحة

المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية

بدور إبراهيم:



استمرارا لمعركة الوطن التي يخوضها ابطال القوات المسلحة والشرطة بكل شجاعة واقدام لاستئصال جذور الارهاب الاسود ودعم ركائز الاستقرار والتنمية علي ارض مصرنا الطاهرة ، فقد اسفرت النجاحات المتتالية لخطة المجابهة الشاملة " سيناء 2018 " علي مدار الايام الاربع الماضية عن تحقيق النتائج الاتية:



- قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير عدد (9) اهداف تمثل اماكن تستخدمها العناصر الارهابية كقاعدة للانطلاق والاختباء من القوات ، بالاضافة الي فنطاس مياه وعدد (3 ) سيارات دفع رباعى مفخخه



- القضاء علي عدد (4) عناصر تكفيرية شديدة الخطورة والقبض علي عدد ( 3 ) من القيادات التكفيرية بعدد من المناطق الجبلية بوسط سيناء استنادا لتعاون معلوماتي من ابناء سيناء الشرفاء .



- القضاء علي عدد (12) عنصر تكفيري مسلح خلال تبادل لاطلاق النار مع قوة المداهمات بمناطق العمليات، عثر بحوزتهم علي اسلحة نارية واجهزة اتصال لاسلكية .



- اكتشاف وتدمير عدد من الخنادق المجهزة هندسيا عثر بداخلها علي عدد من البنادق الالية والرشاشات الخفيفة والذخائر والملابس العسكرية ومواد الاعاشة.



- اكتشاف مخزن تحت الارض بقطاع العمليات برفح عثر بداخله علي عدد (34 ) صاروخ جراد / كورنيت / اهرام ، وعدد (4) دانة ار بي جي ، وكميات كبيرة من مادتي سي فور والتي ان تي شديدة الانفجار .



- ضبط وتدمير مخزن ومعمل لتصنيع العبوات الناسفة بمدينة الشيخ زويد عثر بداخلهما علي عدد (70) عبوة مضادة للافراد ، وعدد (60) قنبلة يدوية و عدد (200) مفجر وكميات من الادوات والمواد الكيميائية شديدة الانفجار واجهزة اتصال لاسلكية.



- قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتدمير فتحة نفق داخل احد المنازل بالمنطقة الحدودية ، وتفجير وابطال مفعول عدد (83) عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف القوات علي محاور التحرك.



- تدمير عدد (285 ) وكر ومخزن وخندق بمناطق العمليات بشمال ووسط سيناء عثر بداخلها على عدد من الاسلحة والذخائر والعبوات الناسفة والاطارات وقطع الغيار وكتب تدعو للفكر التكفيري ووحدة ارسال لاسلكية ومركز اعلامي .



- ضبط وتدمير والتحفظ علي عدد ( 6 ) سيارات انواع ، وتدمير عدد ( 32 ) دراجة نارية بدون لوحات معدنية ، منهم اعداد مخبأة تحت الارض .



- إكتشاف وتدمير عدد (6 ) مزارع لنبات البانجو والخشخاش المخدر وضبط اكثر من 4680 كجم من المواد المخدرة المعدة للتداول .



كما واصلت القوات البحرية تنفيذ حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها حيث تمكنت بالتعاون مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية من ضبط سفينة تجارية بمنطقة الإنتظار بمحيط ميناء الإسكندرية عثر بداخلها علي كميات ضخمة من (جوهر الحشيش المخدر) تقدر بحوالي (3,5) طن مخبأه داخل بدن السفينة .







فيما تمكنت قوات حرس الحدود بالتعاون مع القوات الجوية برصد وتدمير عدد(5) سيارات دفع رباعى خلال محاولتها التسلل داخل الاراضى المصرية على الاتجاة الاستراتيجى الغربي .



وتواصل المجموعات القتالية المشتركة من التشكيلات التعبوية والشرطة تنظيم عدد (610) من الدوريات والقولات الأمنية والكمائن غير المدبرة بكافة مدن ومحافظات الجمهورية وتمكنت من ضبط العديد من المطلوبين جنائيا والمشتبه بهم بمناطق الظهير الصحراوي .



واستمرارا لجهود اجهزة الدولة في توفير الاحتياجات الاساسية والمواد التموينية للمواطنين من ابناء مناطق شمال ووسط سيناء تواصل القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية دفع القوافل الغذائية وفتح العديد من منافذ البيع للسلع والمواد الغذائية والاحتياجات المعيشية باسعار مخفضة لخدمة اهالي سيناء .



ونتيجة للاعمال القتالية الباسلة بمناطق العمليات تم استشهاد ضابط صف ومجند ، واصابة ضابط وضابط صف و4 مجندين في اشرف ساحات النضال والتضحية .



وتستمر قواتكم المسلحة والشرطة بذل كل غالي لرفعة الوطن وسلامة شعبه الكريم .



