أوروبا تحذر من نزاع تجارى عالمى إذا تمسكت واشنطن بـرسوم الحديد

وكالات:







أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أن بلاده تعمل على إعفاء حليفتها أستراليا من الرسوم الجديدة على واردات الولايات المتحدة من الصلب والألومنيوم، والبالغة 25%، فيما قال الاتحاد الأوروبى إنه ينتظر توضيحات بشأن تلك الرسوم. وكتب ترامب على «تويتر»: «تحدثت مع رئيس الوزراء الأسترالى، مالكوم تورنبول، وهو مصمم على إقامة علاقة عسكرية وتجارية عادلة وتبادلية مع الولايات المتحدة»، مشيراً إلى أنه يتم التفاوض حول إعفاء أستراليا من رسوم الصلب والألومنيوم.





وذكر الاتحاد الأوروبى، خلال اجتماع حاسم، فى بروكسل، بين الممثلين التجاريين للاتحاد والولايات المتحدة واليابان، أنه ينتظر «توضيحات أمريكية» بشأن الرسوم. وقال جيركى كاتاينن، نائب رئيس المفوضية الأوروبية: «نحتاج إجراء حوار مع واشنطن لتجنب التصعيد نحو نزاع تجارى عالمى»، حيث قال الأوروبيون إنهم مستعدون لاتخاذ إجراءات إذا لزم الأمر. ويُجرى ترامب، فى إبريل المقبل، أول جولة له فى أمريكا اللاتينية، يشارك خلالها فى قمة الأمريكتين، فى بيرو، 13 و14 إبريل المقبل، وتضم 30 دولة، ويتوجه بعدها إلى كولومبيا.





داخلياً، أعلنت الحكومة الأمريكية تسجيل زيادة ضخمة فى الوظائف، خلال فبراير الماضى، بـ313 ألف وظيفة خارج قطاع الزراعة، وهى أعلى زيادة فى شهر منذ يوليو 2016، بينما ظلت البطالة عند 4.1%، للشهر الخامس على التوالى.





من ناحية أخرى، طلب ترامب من نظيره الصينى، شى جينبينج، استمرار الضغط الذى تشكله العقوبات على كوريا الشمالية.



