وزير قطاع الأعمال: 971 مليون جنيه خسائر القومية للأسمنت سنويا

أحمد صبرى:



قال خالد بدوى وزير قطاع الأعمال، إن اغلاق أفران الشركة القومية للإسمنت جاء بسبب زيادة خسائرها والتى تعدت 971مليون جنيه سنويا موضحا أنها اعلى شركة حققت خسائر بين شركات القطاع.

وكان عمال الشركة قد نظموا مظاهرة تطالب بعودة الأفران للعمل بسبب انخفاض الحوافز وهو ماجعل بعض نواب مجلس النواب يقدمون طلب استجواب لوزير قطاع الأعمال.

وأكد فى مداخلة هاتفية له مع برنامج على مسئوليتى على قناة صدى البلد أن الشركة لديها مخزون من المواد المستخرجة من الأفران يكفى 8 شهور ولم يتوقف البيع فى الشركة حتى الحظة وكل ما تم اتخاذه من اجراءات لتقليل الخسائر.