هاشتاج #عمرى_ضاع_ف يسيطر على تويتر

أحمد صبرى:





تصدر هاشتاج #عمرى_ضاع_ف المركز الأول على موقع التدوينات المصغرة تويتر, واستطاع الحفاظ على تصدره منذ بداية اليوم مع تفاعل كبير من المغردين.





وتناول الهاشتاج الأراء الشخصية وتجارب الحياة حيث أورد كل شخص خبرته في الأشياء والمواقف التى ضاع عمره فيها مثل الانتظار، النوم، الحكى، فيس بوك.



