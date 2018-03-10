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اتصالات وتكنولوجيا
هاشتاج #عمرى_ضاع_ف يسيطر على تويتر
السبت 10 مارس 2018 11:15 م
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هاشتاج
أحمد صبرى:
تصدر هاشتاج #عمرى_ضاع_ف المركز الأول على موقع التدوينات المصغرة تويتر, واستطاع الحفاظ على تصدره منذ بداية اليوم مع تفاعل كبير من المغردين.
وتناول الهاشتاج الأراء الشخصية وتجارب الحياة حيث أورد كل شخص خبرته في الأشياء والمواقف التى ضاع عمره فيها مثل الانتظار، النوم، الحكى، فيس بوك.
كما نشبت مناقشات حادة بين المغردين حول أهمية الحياة فبعضهم ذو نظرة تفائلية مثل طول ما فيك نفس احلم وعافر واتمسك بسند الله وتوفيقه مفيش حاجة بتضيع طول مانت مصمم وبتحاول وتسعى، عكس بعض المغردين الذين اعتبروا ان العمر يضيع قبل تحقيق اى شيء.
تويتر
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