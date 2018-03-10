أ ش أ: محادثات مصرية سودانية بالخرطوم حول تعزيز التعاون الأمني

مصر والسودان 556

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أكد الجانبان المصري والسوداني حرصهما على تعزيز التعاون الأمني في مواجهة الإرهاب.



ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن نظيرتها السودانية، أن ذلك جاء خلال اللقاء الذي جرى اليوم بالخرطوم بين اللواء عباس كامل مدير المخابرات العامة بالإنابة الذي يزور السودان حاليا وإبراهيم الغندور وزير الخارجية السوداني.



وأكد اللواء عباس كامل، أن هناك إرادة قوية على السير في طريق تهيئة كل الظروف للعودة بعلاقات البلدين إلى مسارها الصحيح.



ومن جانبه، أشار الغندور خلال اللقاء إلى أهمية التنسيق المشترك لتسوية المشكلات على ضوء ما أقرته اللجنة الرباعية المشكلة بناءً على توجيهات الرئيسين عبدالفتاح السيسي وعمر البشير.