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نقل وملاحة
أ ش أ: المترو يؤجل تجارب إخلاء المحطات لأجل غير مسمى
السبت 10 مارس 2018 07:58 م
مترو الأنفاق 1122
أخر الأخبار
مترو الأنفاق 1122
متابعات
قررت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق تأجيل خطة تجارب إخلاء المحطات لأجل غير مسمى، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق -في وقت سابق اليوم السبت- إجراء تجارب إخلاء في الساعات الأولى من صباح غد في إطار خطة الأمن الصناعي للطوارئ.
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