أ ش أ: المترو يؤجل تجارب إخلاء المحطات لأجل غير مسمى

مترو الأنفاق 1122

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قررت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق تأجيل خطة تجارب إخلاء المحطات لأجل غير مسمى، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.



وأعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق -في وقت سابق اليوم السبت- إجراء تجارب إخلاء في الساعات الأولى من صباح غد في إطار خطة الأمن الصناعي للطوارئ.

