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خطة أممية لمساعدة الروهينجا تنطلق 16 مارس
السبت 10 مارس 2018 06:09 م
الروهينجا 55
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الروهينجا 55
متابعات
أطلقت المفوضية العليا لشئون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة نداء لتمويل خطة الاستجابة المشتركة لهما للطوارئ لمساعدة اللاجئين الروهينجيا لعام 2018 في 16 مارس الجارى بمقر الامم المتحدة في جنيف.
وذكر بيان مشترك للمفوضية والمنظمة اليوم السبت نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط أن الخطة الجديدة تستهدف تغطية الاحتياجات الملحة للاجئين الروهينجيا فى بنجلاديش، بالإضافة إلى المجتمعات المحلية التى تستضيفهم للفترة من مارس حتى 31 ديسمبر من العام الحالي.
وأوضح البيان أن النداء الذي سيتم إطلاقه سيتضمن التحديات الرئيسية التي تواجهها الاستجابة الانسانية لازمة لاجئي الروهينجيا والتمويل اللازم لتنفيذها وكيفية معالجة هذه التحديات.
جدير بالذكر أن بنجلاديش تستضيف قرابة 900 ألف لاجئ من اقلية الروهنجيا المسلمة الذين فروا من ميانمار على خلفية العنف الممارس ضدهم هناك.
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