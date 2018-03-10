صعود لشهادتي التجاري الدولي و هيرمس بتعاملات بورصة لندن

بورصة لندن 44

بنسبة بلغت 8% الأسبوع الماضي



أسماء السيد





حصدت شهادتي إيداع "التجاري الدولي" و "المجموعة المالية – هيرمس" صعودًا مماثلاً بتعاملات شهادات الإيداع المصرية المقيدة في بورصة "لندن" خلال اﻷسبوع الماضي، بنسبةبلغت 8% .



وسجلت شهادة "التجاري الدولي" 5.03 دولار اﻷسبوع الماضي مقارنة بـ 4.64 دولار الأسبوع السابق له، فيما سجلت شهادة إيداع "هيرمس" 2.60 دولار مقارنة بـ 2.39 دولار .





وعلى صعيد آخر تراجعت شهادة ايداع "إيديتا للصناعات الغذائية" بنحو 4% لتسجل 4.90 دولار مقارنة بـ 5.10 دولار.



كما تراجعت شهادة إيداع "ارواسكوم للإعلام والإتصالات والتكنولوجيا" بنسبة 6% لتصل إلى مستوى 0.15 دولار مقارنة بـ 0.16 دولار .





وعلى صعيد الثبات فقد تعرضت شهادة إيداع "المصرية للاتصالات" للثبات عند نفس الحدود السعرية الخاصة باﻷسبوع قبل الماضي 3.12 دولار .





أصدرت البورصة المصرية، الخميس الماضي، بيانًا مجدولا بتفاصيل أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الجارى.





وأظهر الجدول استنفادة شركة أوراسكوم للاتصالات لرصيدها ، وتبقى 2167 سهم للبنك التجارى تفصله عن الحد الأقصى للأسهم المتاح تحويلها إلى شهادات.



وأوضح البيان وجود شركة أخرى ما زالت تحتفظ بنسب وكميات مختلفة من شهادات الإيداع الأجنبية، ولم تستنفدها بعد، وتضم هذه الشركات عامر جروب ، بالم هيلز للتعمير، مدينة نصر للاسكان،وجي بي أوتو، والمصرية للاتصالات، وحديد عز، وهيرميس، ونعيم القابضة، والسويس للأسمنت، ورمكو لإنشاء القرى السياحية، ودومتى، وباكين، وليسيسكو مصر.



وبحسب البيان يتبقى لشركة عامر جروب 1.5 مليار سهم، بالم هيلز 543.2 مليون سهم، بينما يتبقى لمدينة نصر للإسكان 323.4 مليون سهم، أما جى بى اوتو فيتبقى لها 282.8 مليون سهم، بينما يتبقى للمصرية للاتصالات 166.89 مليون سهم.





ويتبقى لشركات: "هيرميس، حديد عز، نعيم القابضة، دومتى، السويس للأسمنت، إيديتا، باكين، ليسيكو مصر، 135.7 مليون جنيه، 129.3 مليون سهم، 75.9 مليون سهم، 61.25 مليون سهم، 41 مليون سهم، 21.5 مليون سهم، 3.7 مليون سهم، 3.1 مليون سهم، على التوالي.



سجلت مؤشرات البورصة ارتفاعات قوية خلال جلسة تداولات الأسبوع الماضي، وصعد مؤشرها الرئيسي بنسبة 6.7% ليصل إلى 16472 نقطة بدعم شرائي للمستثمرين الأجانب على الأسهم القيادية.



وذكر تقرير صادر عن البورصة حصلت "المال" على نسخة منه تصدر الخدمات المالية "القطاعات" من حيث كمية التداول عبر بيع وشراء 385.4 مليون ورقة مالية، بينما تذيل القائمة قطاع البنوك بتداول 15.2 مليون ورقة.







