رئيس الوطنية للإعلام: الشباب يحتاج منا إلى مساندة حقيقية

حسين زين في اجتماع عربي إعلامي

رحاب صبحى





شارك اليوم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بملتقي الإعلام العربي والذي تنظمة جامعة الدول العربية اليوم وغدا ً ، تحت عنوان "الشباب وإعلام المستقبل".



كما شارك في حوار مفتوح مع طلاب كلية الاعلام كانت محاوره ماذا يريد الشباب من الإعلام حضره وزير الاعلام بدولة البحرين علي الرميحي كما أدار جلسة الحوار الدكتور حسين أمين أستاذ الاعلام بالجامعة الامريكية ودارت مناقشات مع الطلاب حول مستقبل الإعلام.



من جانبه، أكد حسين زين أن الوطنية وطنية للإعلام تولى اهتماماً كبيراً بالشباب وقضاياهم والعمل على تمكينهم اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وتوسيع مشاركتهم فى الحياة العامة والدعوة لتحسين مستوى الخدمات المقدمه لهم والسعي الدائم لاتاحة الفرصة للظهور الإعلامي بوسائل الإعلام الوطنية وهو حق لهم للتعبير عن أرائهم وأفكارهم وطرح مشكلاتهم وقضاياهم ، وفى المقابل تعريف الشباب بواجباته تجاه قضايا وطنه المختلفة.



وقال زين إن الإعلام الوطنى في مصر وأيضاً بالطبع في إعلام دول الجامعة العربية يسعي لإيجاد فرص عمل لطلاب الاعلام فى مجال الاعلام للاستفادة منهم في العمل الإعلامي والمبادرة فى تشغيلهم لإثراء العمل الاعلامي بهذه المواهب الشابة الجديدة وإحداث التغيير المنشود



وتابع "الشباب يحتاج منا إلى مساندة إعلامية حقيقة تُسلط الضوء على طموحاتهم وأمالهم وتقديم المعالجة الموضوعية لكافة قضاياهم وأولها توفير فرص عمل لهم واتاحة الفرصة لمشاركة سياسية فهم القوة الأساسية التى تعتمد عليها الحكومات فى مختلف مجالات التنمية.



وأضاف زين أن الوطنية للإعلام تقيم العديد من الدورات التدريبية في مختلف مجالات العمل الإعلامي ودعا طلاب كليات الاعلام المشاركون في الحوار الي التقدم بهذه الدورات للاستفاده منها وتأهيلهم للعمل الاعلامي .