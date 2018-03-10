انطلاق منتدى مصر الاقتصادى العاشر.. 17 مارس

شركة سمارت فيجن

سهير محمد



تعقد شركة سمارت فيجن السبت المقبل منتدى مصر الاقتصادى للعام العاشر على التوالى.



وقالت الشركة فى بيان لها إنه من المتوقع حضور 3 وزراء من المجموعة الاقتصادية، بالاضافة الي رئيس البورصة المصرية ومعظم اعضاء مجلس إداراتها وبحضور وفد رفيع المستوي من الكويت برأسة الدكتور حمد الحساوي الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت ومشاركة عبد الله بن مرعي بن محفوظ - رئيس مجلس الاعمال المصري السعودي.



ومن المتوقع مشاركة مميزة من الهيئة العامة للاستثمار من مني زوبع رئيسة الهيئة وعمرو المنير نائب وزير المالية السابق والدكتور أحمد عبد الحافظ رئيس هيئة الأوقاف المصرية.



ويتحدث في منتدي مصر الاقتصادي هذا العام أكثر من 30 خبيرا ومتحدثا في جلسات المؤتمر وبحضور أكثر 800 رجل أعمال ومستثمر من 9 دول مختلفة للمنافسة فى أهم الموضوعات الاستثمارية في الاقتصاد المصري وسوق المال والموضوعات التي سوف تناقش في المنتدي هذا العام عن والفرص الاستثمارية المتاحة في مصر وعرض المشروعات القومية للرئيس عبد الفتاح السيسي والتطوير الحالي في وزارة الاستثمار ورؤية مصر 2030 والطروحات الحكومية في البورصة وقانون سوق المال الجديد والفرص المتاحة في الاستثمار غير المباشر والتكنولوجيا المالية Fintech و الشمول المالى ودور البنوك وصناديق الاستثمار في الاستثمار والتنمية داخل مصر والاقتصاد الرقمي ومستقبل الاسواق المالية العالمية وتأثيرها علي الاقتصاد.



يقام علي هامش المؤتمر حفل جوائز للتكريم العاملين في عالم المال والاعمال للعام السادس علي التوالي، حيث يقوم قسم الابحاث بشركة سمارت فيجن بتقديم جوائز في كافة نواحي الاقتصاد والمال والاعمال وتكريم الشخصيات المؤثرة في الاقتصاد المالي وسوق المال والبنوك وتكريم البنوك والشركات الكبري في مجال المال والاعمال وذلك طبقا الي اكبر استفتاء في الوطن العربي.